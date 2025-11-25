FİNANS

10 TL, 100 TL oluyor! Onlara göre kazanan belli

Adana'da seralarda yetişen güller hasat edilmeye başlandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan "Burada 10 TL'ye satılan gül, dışarıda 50-70 ve 100 TL'den alıcı buluyor. Aslında burada üretici kazanmıyor. Çiftçimizin 1 dönüme maliyeti 100 bin TL" dedi. Gül üreticisi Ogün Sever Okur ise "Dalında 10 liradan gülü satıyoruz ama çiçekçide fiyat 100 TL. Burada aracılar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da gül yetiştiriciliği devlet desteği sayesinde her geçen yıl artıyor. Bu sene il genelindeki 416 dönüm serada yetişen güller, hasat edilmeye başlandı. Özenle yetiştirilen ve emekle toplanan güller, tazelikleri korunarak pazara ve çiçekçilere ulaştırılıyor. 1 dönüme ortalama 15 bin adet gül verimi alınırken, seradan çıkış fiyatı tanesi yaklaşık 10 TL olan güllerin çiçekçilerde 100 TL'ye kadar yükselmesi ise dikkat çekti.

"BURADA ARACILAR KAZANIYOR"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, asıl parayı kazanan kişilerin aracılar olduğunu belirtti.

Ogün Sever Okur, "10 dönümlük bir serada üretim yapıyoruz. Dönümde 15 bin adet gül alıyoruz. Dalında 10 liradan gülü satıyoruz ama çiçekçide fiyat 100 TL. Burada aracılar kazanıyor. Gül yetiştirmek çok zahmetli bir iş ama fiyatlar bizi keyiflendirirse çok güzel olur" dedi.

"1 DÖNÜME MALİYET 100 BİN LİRA"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise, "Adana'da gül seramız bu sene 416 dönüme yükseldi ancak fiyatlar çok düşük. Burada 10 TL'ye satılan gül, dışarıda 50-70 ve 100 TL'den alıcı buluyor. Aslında burada üretici kazanmıyor. Çiftçimizin 1 dönüme maliyeti 100 bin lira. 1 dönümde eğer çiftçi 15 bin adet gül alırsa para kazanacak" ifadelerini kullandı.

"GÜMRÜK VERGİSİ ŞART"

Karpuz ve muzda olduğu gibi gülde de gümrük vergisi olmasını talep eden Doğan, "Yurt dışından gelen güllere gümrük vergisi konulmalı. Bizim gül ekim alanlarımızın artması için gümrük vergisi konulmalı. Aksi takdirde gülden para kazanma şansımız yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

