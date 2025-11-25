Asgari ücret için 'Ankara'dan aldığım bilgi' deyip net rakam verdi

Milyonlarca çalışan ve aynı zamanda işverenler yeni asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları için Aralık ayı işaret edilmişti. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı için geri sayım da başladı. İşte asgari ücrete dair masadaki zam senaryoları, en olası görülen ihtimaller ve asgari ücret kulis bilgileri...

"BENİM ANKARA'DAN ALDIĞIM BİLGİ..."

TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Ben öyle bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Olsun. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Yeterli değil. Söyleyeyim. Az yani. 40 bin TL olması lazım. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı için Aralık ayını işaret etmişti. Henüz işçi ve işveren tarafı bir rakam telaffuz etmemiş olsa da masada çeşitli zam senaryoları var.

ATV Haber'de yer alan haberde konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Asgari ücret tespit komisyonunun önüne gelen en önemli verinin enflasyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enflasyonu baz alıyorlar. 86 milyonun her bir ferdini ilgilendiren bir durum. Geçtiğimiz yıllardaki artışlara da baktığımız zaman o yılın enflasyonundan hep 5 - 10 puan daha fazla asgari ücret artışı belirlenmiş. Son 10 yıla baktığımız zaman" dedi.

MASADAKİ ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

İlk senaryonun asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması olduğu belirtilirken böylece 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yüzde 20 zamla 26 bin 524 TL olacağı aktarıldı. En olası senaryonun ise asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması olduğu belirtildi. Yüzde 25 zamla 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin 27 bin 630 TL olacağı aktarıldı. Öne çıkan bir diğer zam oranının da yüzde 30 olduğu kaydedildi. Faruk Erdem "Net rakam bakarsak 22 bin 104 TL şu anda uygulanıyor. Yüzde 30 artışta da yaklaşık 28 bin 750 TL civarında bir net asgari ücret ortaya çıkar" dedi. Geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak hükümetin refah payı verebileceğinin de konuşulduğu belirtildi. Erdem "Eğer enflasyon yüzde 30'lar civarında olursa bunun üstüne bir refah payı getirilmesi de söz konusu" ifadelerini kullandı.