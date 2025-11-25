FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücret için 'Ankara'dan aldığım bilgi' deyip net rakam verdi

Asgari ücret için gözler Aralık ayına çevrildi. Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak 2026 asgari ücret rakamına kilitlenmişken masadaki zam senaryoları konuşuluyor. Diğer yandan yeni asgari ücret rakamına dair Ankara'dan kulis bilgileri de merak ediliyor. Canlı yayında asgari ücret için çok net ifadeler geldi. İşte asgari ücret son dakika gelişmeleri...

Asgari ücret için 'Ankara'dan aldığım bilgi' deyip net rakam verdi
Hande Dağ

Milyonlarca çalışan ve aynı zamanda işverenler yeni asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları için Aralık ayı işaret edilmişti. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı için geri sayım da başladı. İşte asgari ücrete dair masadaki zam senaryoları, en olası görülen ihtimaller ve asgari ücret kulis bilgileri...

Asgari ücret için Ankara dan aldığım bilgi deyip net rakam verdi 1

25 Kasım 2025
25 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

"BENİM ANKARA'DAN ALDIĞIM BİLGİ..."

TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Ben öyle bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Olsun. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Yeterli değil. Söyleyeyim. Az yani. 40 bin TL olması lazım. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı.

Mynet Anket Asgari Ücret Tahminleri
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
26 bin TL - 27 bin TL arası
27 bin TL - 28 bin TL arası
28 bin TL - 29 bin TL arası
29 bin TL - 30 bin TL arası
30 bin TL üzeri
Bu anket 10 saat 46 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonların gözü kulağı burada! Asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu... Milyonların gözü kulağı burada! Asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu...

Asgari ücret için Ankara dan aldığım bilgi deyip net rakam verdi 2

Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı için Aralık ayını işaret etmişti. Henüz işçi ve işveren tarafı bir rakam telaffuz etmemiş olsa da masada çeşitli zam senaryoları var.

Asgari ücret için Ankara dan aldığım bilgi deyip net rakam verdi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret asgari ücretin altında arttı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret asgari ücretin altında arttı

ATV Haber'de yer alan haberde konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Asgari ücret tespit komisyonunun önüne gelen en önemli verinin enflasyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enflasyonu baz alıyorlar. 86 milyonun her bir ferdini ilgilendiren bir durum. Geçtiğimiz yıllardaki artışlara da baktığımız zaman o yılın enflasyonundan hep 5 - 10 puan daha fazla asgari ücret artışı belirlenmiş. Son 10 yıla baktığımız zaman" dedi.

Asgari ücret için Ankara dan aldığım bilgi deyip net rakam verdi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

MASADAKİ ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

İlk senaryonun asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması olduğu belirtilirken böylece 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yüzde 20 zamla 26 bin 524 TL olacağı aktarıldı. En olası senaryonun ise asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması olduğu belirtildi. Yüzde 25 zamla 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin 27 bin 630 TL olacağı aktarıldı. Öne çıkan bir diğer zam oranının da yüzde 30 olduğu kaydedildi. Faruk Erdem "Net rakam bakarsak 22 bin 104 TL şu anda uygulanıyor. Yüzde 30 artışta da yaklaşık 28 bin 750 TL civarında bir net asgari ücret ortaya çıkar" dedi. Geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak hükümetin refah payı verebileceğinin de konuşulduğu belirtildi. Erdem "Eğer enflasyon yüzde 30'lar civarında olursa bunun üstüne bir refah payı getirilmesi de söz konusu" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TİGEM, ihaleyle 74 bin 665 ton inek sütü satacakTİGEM, ihaleyle 74 bin 665 ton inek sütü satacak
O ilden ev alanlar yaşadı: En karlı şehir netleşti 'Çok şaşırdım'O ilden ev alanlar yaşadı: En karlı şehir netleşti 'Çok şaşırdım'

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.