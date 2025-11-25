'Uyanık olun' Altın için tavsiye verdi! 'Hep kazandırmaz' 2026'da ne kadar olacak?

ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı piyasalar stresli günler yaşamıştı. ABD'den verilerin gelmeye başlamasının ardından piyasalarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Fed'den gelen güvercin açıklamalar ile tekrar yükselişe geçen gram altın, dünden bu yana 171 TL yükseldi.

Ons altın 4 bin 156 dolar seviyesine çıkarak 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine geldi. Şu sıralar ise ons altın 4 bin 147,81 dolar seviyesinde bulunuyor.

171 TL DEĞER KAZANDI

Yatırımcının yakından takip ettiği gram altın ise yükselişine devam ediyor. Dünden beri 171 TL değer kazanan gram altın, saat 09.23'te 5 bin 661,43 TL oldu.

Hükümet kapanması sebebiyle ertelenen ABD perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyatları gibi kritik verilerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

BALON PATLADI

Ekol TV'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, "Ekim ayında bu manipülasyon fiyatlaması yani o köpük balon fiyatlar patladı. Normalleşti. Kasım ayını bekleyen iyi bir karar verdi" dedi.

2026'da Ocak itibarıyla yıllık bazda yükseliş olacağını belirten Memiş, "Mesela ons altın tarafında 4800 dolar, gram altın tarafında 8 bin TL seviyesi yıllık bazda hedef konumunda. Altın alımı için fırsat kollayanlar yıl sonuna kadar bence bu alım tarafını bitirmeli. 5 bin 500 TL ile 5 bin 750 TL aralığından kademeli alım yapabilir yatırımcı" sözlerini kullandı.

KISA VADELİ YATIRIM YAPAN KAYBETTİ

Ekonomist Yazar Mert Başaran ise altın için şu ifadeleri kullandı:



"Altın beklediğimizi yaptı. Çok hızlı gittikten sonra bir düşüş yaptı. Yani altın şu an şunu gösteriyor ki ben yukarı gidemiyorum. Böyle bir dengelenme oluştu. altında böyle bir dengelenin biraz daha devam etmesi sağlıklı olacaktır. Altın o kadar çok hızlı arttı ki, o kadar çok hızlı arttı, o kadar çok kazandırdı ki dolar bazında tahminlerin çok ötesinde, dolayısıyla bunun burada böyle biraz yatay gitmesi gayet sağlıklı"

Kısa vadede altının kaybettirdiğini açıklayan Başaran, "Geçen ay 1.5 kaybettirmiş altın. Bu da şunu gösteriyor; faiz de koyarsan altın tutan geçen ay %4,5 para kaybetti. Hele bir de böyle ihtiyacım var satacağım dersen aradaki makastan falan %6'ya yakın para kaybetti. Altın da kısa vadede para kaybettiriyor. Lütfen uyanık olun. Altın böyle hep kazandırmaz" deyip sözlerini tamamladı.