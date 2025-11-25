FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Uyanık olun' Altın için tavsiye verdi! 'Hep kazandırmaz' 2026'da ne kadar olacak?

Altın, Fed'den gelen açıklamalar ile yükselişe geçti. Hızlı yükselişi ile tarihe geçen gram altın, dünden bu yana 171 TL yükseldi. Altın, bu sene yatırımcısına güzel kazançlar sağlarken 2025'i nasıl kapatacağı merak ediliyor. Peki 25 Kasım 2025 tarihinde gram altın, ons altın, çeyrek altın, gremse altın ne kadar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile Ekonomist Yazar Mert Başaran önemli açıklamalarda bulundu.

'Uyanık olun' Altın için tavsiye verdi! 'Hep kazandırmaz' 2026'da ne kadar olacak?
Ezgi Sivritepe

ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı piyasalar stresli günler yaşamıştı. ABD'den verilerin gelmeye başlamasının ardından piyasalarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Fed'den gelen güvercin açıklamalar ile tekrar yükselişe geçen gram altın, dünden bu yana 171 TL yükseldi.

Uyanık olun Altın için tavsiye verdi! Hep kazandırmaz 2026 da ne kadar olacak? 1

Ons altın 4 bin 156 dolar seviyesine çıkarak 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine geldi. Şu sıralar ise ons altın 4 bin 147,81 dolar seviyesinde bulunuyor.

25 Kasım 2025
25 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

171 TL DEĞER KAZANDI

Yatırımcının yakından takip ettiği gram altın ise yükselişine devam ediyor. Dünden beri 171 TL değer kazanan gram altın, saat 09.23'te 5 bin 661,43 TL oldu.

Uyanık olun Altın için tavsiye verdi! Hep kazandırmaz 2026 da ne kadar olacak? 2

Hükümet kapanması sebebiyle ertelenen ABD perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyatları gibi kritik verilerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

BALON PATLADI

Uyanık olun Altın için tavsiye verdi! Hep kazandırmaz 2026 da ne kadar olacak? 3

Ekol TV'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, "Ekim ayında bu manipülasyon fiyatlaması yani o köpük balon fiyatlar patladı. Normalleşti. Kasım ayını bekleyen iyi bir karar verdi" dedi.

2026'da Ocak itibarıyla yıllık bazda yükseliş olacağını belirten Memiş, "Mesela ons altın tarafında 4800 dolar, gram altın tarafında 8 bin TL seviyesi yıllık bazda hedef konumunda. Altın alımı için fırsat kollayanlar yıl sonuna kadar bence bu alım tarafını bitirmeli. 5 bin 500 TL ile 5 bin 750 TL aralığından kademeli alım yapabilir yatırımcı" sözlerini kullandı.

Uyanık olun Altın için tavsiye verdi! Hep kazandırmaz 2026 da ne kadar olacak? 4

KISA VADELİ YATIRIM YAPAN KAYBETTİ

Ekonomist Yazar Mert Başaran ise altın için şu ifadeleri kullandı:

"Altın beklediğimizi yaptı. Çok hızlı gittikten sonra bir düşüş yaptı. Yani altın şu an şunu gösteriyor ki ben yukarı gidemiyorum. Böyle bir dengelenme oluştu. altında böyle bir dengelenin biraz daha devam etmesi sağlıklı olacaktır. Altın o kadar çok hızlı arttı ki, o kadar çok hızlı arttı, o kadar çok kazandırdı ki dolar bazında tahminlerin çok ötesinde, dolayısıyla bunun burada böyle biraz yatay gitmesi gayet sağlıklı"

İlginizi Çekebilir

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

 O ilden ev alanlar yaşadı: En karlı şehir netleşti 'Çok şaşırdım'

O ilden ev alanlar yaşadı: En karlı şehir netleşti 'Çok şaşırdım'

 Asgari ücret için 'Ankara'dan aldığım bilgi' deyip net rakam verdi

Asgari ücret için 'Ankara'dan aldığım bilgi' deyip net rakam verdi

 Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

 Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Kısa vadede altının kaybettirdiğini açıklayan Başaran, "Geçen ay 1.5 kaybettirmiş altın. Bu da şunu gösteriyor; faiz de koyarsan altın tutan geçen ay %4,5 para kaybetti. Hele bir de böyle ihtiyacım var satacağım dersen aradaki makastan falan %6'ya yakın para kaybetti. Altın da kısa vadede para kaybettiriyor. Lütfen uyanık olun. Altın böyle hep kazandırmaz" deyip sözlerini tamamladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.642,12
5.642,87
% 0.11
11:00
Ons Altın / TL
175.487,03
175.572,43
% 0.12
11:15
Ons Altın / USD
4.135,51
4.136,08
% 0.07
11:15
Çeyrek Altın
9.027,38
9.226,09
% 0.11
11:00
Yarım Altın
17.998,35
18.452,17
% 0.11
11:00
Ziynet Altın
36.109,54
36.791,49
% 0.11
11:00
Cumhuriyet Altını
38.114,00
38.691,00
% -0.18
16:59
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 32 şehre çıkıyorTürkiye Kültür Yolu Festivali, 32 şehre çıkıyor
15 ilaç geri ödeme listesine eklendi15 ilaç geri ödeme listesine eklendi
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.