100 bin TL olan var! Brezilya'dan getirtti... Yapıp satıyor, siparişlere yetişemiyor

Erzincanlı tespih ustası Mehmet Aydın, Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesini binbir zahmetle işleyip göz alıcı tespih ve takılara dönüştürüyor. El emeği tespihler, yurt içi ve yurt dışında koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Kuka ağacını Brezilya'dan getirten Aydın, "Bu ağacı tercih etmemin sebebi doğal ve antibakteriyel olması" diyen Aydın 3-10 bin TL fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydedip 100 bin TL'yi bulan fiyatlara da dikkat çekti.

Erzincan'ın tek tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor. Aydın, Erzincan merkezde 10 yıl önce hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Daha sonra tespih üreten ve siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, tespih sanatı ve nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti. Aydın'ın elinde bir tanesi bin bir zahmet ve emekle işlenen rengarenk tespihler, göz kamaştırıyor.

"KUKA AĞACININ MEYVESİNDEN YAPILAN TESPİHLER İLGİ GÖRÜYOR"

Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan'da yapılan tespihler yurt dışından da ilgi görüyor. Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Mehmet Aydın, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı.

Aydın, "Kuka, Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

"PİYASADA DEĞERİ 100 BİN TL'Yİ BULAN OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA TESPİHLER VAR"

Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin TL'yi bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" ifadelerini kullandı.

Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihlerle 3 - 10 bin TL fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydedip "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin TL'yi bulan tespihler var" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

