FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

12 metre yüksekte yetişiyor: Ödülü bile var! Kilosu 400 TL, dünyaca ünlü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen ve uluslararası alanda üstün lezzet ödülü alan ‘Butko’ zeytininin hasadı sürüyor. Yurdun dört bir yanında ilgi gören zeytinin hasadı son hız devam ediyor. Kilosu ise 350 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

12 metre yüksekte yetişiyor: Ödülü bile var! Kilosu 400 TL, dünyaca ünlü

Demirkent köyünde tamamen organik olarak yetiştirilen ‘Butko’ zeytininin hasadı devam ediyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları hasat mesaisinde 12 metre yüksekliğindeki merdivene çıkarak gün içerisinde ellerine aldıkları kovalar yardımıyla kilolarca zeytin topluyor. Toplanan zeytinler, kabuğunun ince olması, düşük asit oranı ve ilaçsız üretilmesiyle diğer zeytin türlerinden ayrılıyor. Organik olarak üretilen ve kilosu 400 liradan satılan zeytinler uluslararası alanda da dikkat çekiyor. 2006 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı’nda üstün lezzet ödülüne laik görülen ‘Butko zeytini’ yurdun dört bir yanından ilgi görüyor.

12 metre yüksekte yetişiyor: Ödülü bile var! Kilosu 400 TL, dünyaca ünlü 1

‘DOĞDUĞUMUZDAN BERİ BU İŞİ YAPIYORUZ’

Üretici Hüseyin Aktürk, zeytinin geçen yılki kadar verimli olmadığını ifade ederek, “Zeytin hasadı yapıyoruz. 12 metre merdivenin üzerine çıkarak zeytin topluyoruz. Kimi yerden 10 kilo kimi yerden 50 kilo topladığımız oluyor. Bu işi doğduğumuzdan beri yapıyoruz. Geçen sene 1,5 ton zeytinim oldu. Bu sene o kadar zeytin olmaz gibi duruyor. Kilosu da 350-400 liradan satılıyor. Yazları, arazime gelip zeytinimi toplayıp İstanbul’a dönüyorum” dedi.
12 metre yüksekte yetişiyor: Ödülü bile var! Kilosu 400 TL, dünyaca ünlü 2

‘ÇEVRE İLLERDEN TALEP VAR’

Merdivene tırmanarak zeytin toplamanın zorluğuna değinen Mustafa Kasap, “Burası atalarımızdan, dedelerimizden kalmış bahçelerimizdir. Bu mevsimde hasat dönemi başlıyor. İstanbul’dan kalkıp geldim. Zeytin toplama işleminde babama yardım ediyorum. Ağaçlar çok yüksek neredeyse 15 metrelik merdivenlere çıkıyoruz. Zor ve tehlikeli oluyor ama yapmak zorundayız. Çevre illere ve ilçelerimizden zeytine talep var. Zeytinyağı da yapılıyor. Ödülü de var. Kilosu da 400 liraya satılıyor” diye konuştu.
12 metre yüksekte yetişiyor: Ödülü bile var! Kilosu 400 TL, dünyaca ünlü 3

‘ASİT ORANI DÜŞÜKTÜR’

Üretici Nazım Kasap ise zeytinin asit oranın düşük olduğunu ifade ederek, “Zeytin toplamak çok zor. Sıkıntılı çünkü merdivenlere çıkarak topluyoruz. Yusufeli ilçesinin zeytin diyarı, Demirkent köyüdür. Zeytin öyle bir meyve ki, ağaçtan düştüğü zaman hasadı hemen başlar. Asit oranı düşüktür. Elle topladığımız için asidi düşük ve kabuğu da incedir. Butko zeytininin yağı da çok kalitelidir” diye konuştu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasım 2025 fiyat listesi ve kampanyalar belli olduKasım 2025 fiyat listesi ve kampanyalar belli oldu
Emekliye seyyanen zam müjdesi mi? Enflasyon tahminleri maaşları nasıl etkileyecek?Emekliye seyyanen zam müjdesi mi? Enflasyon tahminleri maaşları nasıl etkileyecek?

Anahtar Kelimeler:
zeytin Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.