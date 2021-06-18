2 dakikada hazırlanıyor! Hollanda'dan talep yağıyor

Pişirilmiş yufkanın sıcakken katlanıp kesilmesi ve ardından fırınlanarak kurutulmasıyla yapılan Gümüşhane Sironu’nu 9 yıl önce üretip satmaya başlayan genç girişimci Ali Doğan, yıllardır hayalini kurduğu ihracatını da gerçekleştirdi.

Siron, kesme mantı, erişte makarnası, yaprak mantıdan oluşan ürünlerini önce İstanbul gümrüğüne oradan da Hollanda'ya göndermek üzere araca yükleyen Doğan, hem kentin coğrafi işaretli ürününü dünyaya açmanın hem de 6 kişilik aile işletmesinden ihracat yapmanın gururunu yaşıyor.

Su ile unu birbirine katarak pişirdiği hamuru ihraç etmenin kendisinin bir hayali olduğunu ve bu sürece gelmek için 9 yıldır çaba gösterdiğini anlatan Doğan, “Gümüşhanemizde siron her evde yapılan yöresel bir ürünümüz. Genellikle kadınların bir araya gelerek imece usulüyle evlerde yapıyordular. Biz 9 yıl önce sektöre girdikten sonra artık çevremizdeki illere, Türkiye’nin farklı bölgelerine satmaya başladık. Bu süreçte tek hedefimiz bir gün ihracat yapmaktı” dedi.

9 YIL SONRA İLK İHRACAT

İhracat hayaliyle ülke ekonomisine, şehir ekonomisine katkıda bulunmak için büyük bir heyecanla ve özlemle çıktıkları yolda bugün itibariyle Hollanda’ya ilk sevkiyatı ve ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, “Bugün ihracat anlamında Gümüşhane'de bizim de ismimiz olacak. Yöresel ürünümüz olan sironu 9 yılda marka haline getirip Türkiye'yi geçtik, dünyaya satmaya başladık. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.