FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Pasta ustası olmak için evden kaçtı, şimdi ürünlerini ihraç ediyor

Pasta ustası olmak için evden kaçtı, şimdi ürünlerini ihraç ediyor

17.06.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta pasta ustası olmak için 8’inci sınıfı bitirdikten sonra 14 yaşında evden kaçan Ata Bilen (28), 2019 yılında memleketi Şırnak’a geri gelerek, çikolata imalathanesi kurdu. Ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderen Bilen'in hedefi işlerini büyütüp, daha fazla istihdam sağlamak.

Pasta ustası olmak için evden kaçtı, şimdi ürünlerini ihraç ediyor

Şırnak'ta 8 yaşlarındayken babasının açtığı pastanenin kapatılmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Ata Bilen, en büyük hayali pastacılığı öğrenmek için 8’inci sınıfı bitirdikten sonra 2007 yılında evden kaçtı. Bilen, belirli aralıklarla 12 yılını Türkiye’nin farklı illerinde geçirdi. Bu süre içerisinde mesleği öğrenen Ata Bilen, 2019 yılında kente geri dönüp, çikolata imalathanesi kurdu. Bilen, kent merkezindeki atölyesinde 12 kişiyi de istihdam etti.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Çikolatalarında Şırnak’a özgü malzeme kullanan Bilen, yer fıstığı ihtiyacını Silopi’den, üzümü Uludere’den alıyor. Bilen, Şırnak’ın dağlarında yetişen yabani naneyi de limonla tatlandırarak drajelerde kullanıyor. Badem ihtiyacını da Şırnak’tan temin ettiğini söyleyen Ata Bilen, pandemiden sonra istihdam sayısını 50'ye çıkarmak istediğini söyledi. Bu yıl ürünlerini Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra, İran, Irak ve Suriye gibi Orta Doğu ülkelerine de gönderdi.

pasta-ustasi-olmak-icin-evden-kacti-simdi-urunlerini-ihrac-ediyor_8630_dhaphoto2

Çocukluk hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Ata Bilen, “Bu mesleğe çocukluğumda başladım. İkinci sınıftayken babam pastane açtı. Pastanede usta olmadığı için işler yürümedi ve dükkan kapandı. Bu durum içime dert oldu. Çocukluğumdan beri, büyüdüğümde ya pastacı ya baklavacı ya da börekçi olmayı istiyordum. 8’inci sınıfı bitirdikten sonra, pastacılığı öğrenmek için 14 yaşımda evden kaçtım. Zamanla işi öğrendim.

pasta-ustasi-olmak-icin-evden-kacti-simdi-urunlerini-ihrac-ediyor_8630_dhaphoto4

Sonra da çikolatacılığa geçtim. Şırnak'ta çikolatacılık yapan kimse yok. Bölgede olmayan bir sektör. Hem kendime hem de memleketime değer katmak amacındayım. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin yüzde 80'ine ürünlerimiz pazarlanıyor. Ayrıca İran, Irak, Suriye'ye de gönderiyoruz. Hedefim, işimi daha da büyütüp, daha fazla istihdam sağlamak” dedi.

pasta-ustasi-olmak-icin-evden-kacti-simdi-urunlerini-ihrac-ediyor_8630_dhaphoto5

Kaynak: DHA

Özel sektörü bırakıp kendi tesisini kurdu! Siparişlere yetişemiyorÖzel sektörü bırakıp kendi tesisini kurdu! Siparişlere yetişemiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Üretici de şaşırdı! Birden bire çok tutulduÜretici de şaşırdı! Birden bire çok tutuldu
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

HDP: İzmir il binamız basıldı

HDP: İzmir il binamız basıldı

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Ons altın son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

Ons altın son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak?

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Bir ay çiğnenebiliyor! Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

Bir ay çiğnenebiliyor! Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.