2 yıldır fiyatı artmıyor ama zam gelecek! 2025 için 'yok yılı' deniyor: Her yerde aynı tablo var

Antalya'nın Alanya ilçesinde zeytin hasat sezonuyla birlikte zeytinyağı üretim tesislerinde de çalışma başladı. Kuraklık ve 'yok yılı' etkisiyle bu sezon rekolte beklentisi yüzde 40'a yakın oranda düştü. Zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gerekildiğini belirten zeytinyağı fabrikası sahibi Hüseyin Babaoğlu, uyarılarda bulundu.

Alanya'da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki zeytinyağı fabrikaları da üretime geçti. Oba Mahallesi'nde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasında sezonun ilk zeytinleri işlenmeye başlandı. Üreticiler, sabah erken saatlerde bahçelerinde topladıkları zeytinleri kamyonetlerle fabrikaya getirerek tartım ve sıkım işlemleri için sıraya girdi. Alanya'da ortalama 7 bin 500 dekar alanda 2 bin 300'e yakın üretici tarafından zeytin üretimi yapılırken, bölgenin simgesi olan 'Tavşan yüreği' çeşidi sofralık, 'Gemlik' çeşidi ise yağlık üretimde kullanılıyor. İlçedeki zeytin sezonu eylül sonu başlayıp, aralık sonuna kadar devam ediyor.

NASIL ÜRETİLİYOR

Hasat edilen zeytinler fabrikaya getirildikten sonra, üretim süreci ortalama 1,5- 2 saat süren çok aşamalı bir işlemle tamamlanıyor. İlk olarak kantarda tartılan zeytinler boşaltılarak yıkama hattına alınıyor. Burada yaprak ve yabancı maddelerden ayrılan zeytinler, kırıcı adı verilen makinede hamur haline getiriliyor. Elde edilen zeytin hamuru, yağ ve posa ayrışımının gerçekleşebilmesi için yaklaşık 1 ila 1,5 saat dinlendiriliyor. Ardından santrifüj sistemine aktarılan hamur, burada yağ, su ve posa olarak ayrıştırılıyor. Son aşamada zeytinyağı bir kez daha suyla yıkanarak filtreleniyor ve natürel haliyle bidonlara dolduruluyor.

'REKOLTE YÜZDE 40 DÜŞTÜ'

Zeytinyağı fabrikası sahibi Hüseyin Babaoğlu, sezonun ilk günlerini, "Üretime başladık ve birkaç kez sıkım yaptık. Üreticiler yağışları bekliyordu, yağmurlar başladı ve önümüzdeki hafta da yağış bekleniyor. Bu yağışların ardından işlerin hızlanacağını düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi. Babaoğlu, 2025 sezonunda üretimin geçen yıla göre ciddi şekilde düştüğüne dikkati çekerek, "Geçen yıla kıyasla bu sezon rekolte yaklaşık yüzde 40 daha düşük. Zeytin ağaçları doğası gereği bir yıl çok, bir yıl az ürün verir. Geçen sene 'var yılı'ydı, bu sene 'yok yılı' olması nedeniyle doğal olarak verim azaldı. Ayrıca çok kurak bir yaz geçirdik ve sulama suyu konusunda da üreticiler büyük sıkıntılar yaşadı. Sadece Alanya'da değil, Türkiye genelinde de bu tablo bekleniyor" dedi.

DOĞAL VE ORGANİK

Üretim süreciyle ilgili de bilgi veren Babaoğlu, "Üreticiler zeytinlerini toplayıp fabrikamıza getiriyor. Önce tartım yapılıyor, ardından zeytinler yıkanıp yapraklarından ayrılıyor. Daha sonra kırıcıda hamur haline getiriliyor. Bu hamur yaklaşık 1- 1,5 saat dinlendiriliyor, ardından sıkım işlemi gerçekleşiyor. Sonuçta tamamen doğal, natürel ve organik zeytinyağı elde ediliyor" diye konuştu.

SAHTE YAĞ UYARISI

Zeytinyağının en çok taklit edilen gıda ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Babaoğlu, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Babaoğlu, "Zeytinyağı en kolay hile yapılabilen gıdalardan biri. Özellikle pazarlarda maliyetin çok altında satılan sahte ürünlerle karşılaşıyoruz. Denetimler de yeterli değil. Bu nedenle halkımız mutlaka güvendiği üreticilerden ve yerlerden alışveriş yapsın" dedi.

FİYATLAR SABİT AMA ARTIŞ BEKLENİYOR

Zeytinyağının litre fiyatının son 2 yıldır sabit kaldığını da belirten Babaoğlu, "2 yıldır fiyatlarda artış yaşanmadı. Şu an litresi 280 ila 300 lira arasında değişiyor. Ancak önümüzdeki günlerde fiyatların artması muhtemel" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

