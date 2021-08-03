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20 metrekarelik atölyede 8 yıl! 70 yaşından sonra yeni meslek edindi

03.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da 78 yaşındaki Şekip Akman, mobilya sektöründen emekli olduktan sonra merak saldığı unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığını yaşatmaya çalışıyor.

20 metrekarelik atölyede 8 yıl! 70 yaşından sonra yeni meslek edindi

Tarihi Uzun Çarşı içerisinde 20 metrekarelik atölyede ahşaba şekil vererek el emeği göz nuru ile yaptığı mutfakların önemli ürünleri olan tahta yemek kaşığı, kömbe kalıbı, oklava, hamur kesme bıçağı, sarımsak dövme havanı ve aşşur dövme tokmağını 8 yıldır üreterek satıyor.

Siparişlere yetişmek için gece-gündüz atölyesinde tek başına çalışan Akman, ilerleyen yaşına rağmen hobi olarak başladığı mesleğini yorulmadan ve yılmadan devam ettiriyor.

"ÜRETTİĞİM FABRİKA ÜRETİMİNDEN DAHA PAHALI AMA DAHA SAĞLIKLI"

Ahşap ürünleri geleneksel yöntemlerle üretimine devam eden Akman, “Bana gelen ağaçları işleyerek çeşitli mutfak araçlarına dönüştürüyorum. Yaptığım iş el işi, fabrika üretimi çok sağlıklı değil. Ürettiğim el işleri fabrika üretiminden pahalı.

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8 senedir bu işi yapıyorum. Benim için zor olmuyor. Çünkü önceki mesleğim olan mobilyacılıktı. Mobilya üretimi yaptığım için elim her şeye yatkın.

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Bu iş bana göre zor değil. Alışan için kolay bir meslek. İşlerimiz iyi çok şükür. Ürettiğim ürünlerin tamamı iyi satılıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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