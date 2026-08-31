20 metrekarelik odada başladı! “Halının makyajı” 40 ülkeye ulaştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 49 yaşındaki Zuhal Kaplan, 40 yaşından sonra başladığı girişimcilik yolculuğunda bugün 14 kişilik ekiple üretim yapıyor. Kaplan’ın halıların kenarlarına uyguladığı bordür işlemi, ürünlere hem dekoratif bir görünüm kazandırıyor hem de kenarların sökülmesini önlüyor.

Kaplan, 9 yıl önce İnegöl Halk Eğitimi Merkezi’nde dikiş eğitimi aldı. Ardından çalışma hayatına girmeye karar veren Kaplan, annesinin kullanmadığı 20 metrekarelik odada mobilya setleriyle satılan halıları bordürlemeye başladı.

20 METREKARELİK ODADAN ATÖLYEYE

Halı kenarlarını toparlamak, sökülmelerini önlemek ve dekoratif bir görünüm kazandırmak için kumaş, deri veya biye ile yapılan kaplama işlemi, sektörde "halının makyajı" olarak da nitelendiriliyor.

Kaplan, başlangıçta bu hizmeti mobilya işletmelerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdi. İşlerin zaman içinde artmasıyla birlikte faaliyetlerini genişleten Kaplan, kendi atölyesini kurdu.

İŞKUR’un desteğinden yararlanan girişimci, 14 kadına istihdam sağladı. Kaplan’ın ürünleri bugün yurt içindeki müşterilerin yanı sıra 40 ülkeye gönderiliyor.

BELÇİKA’DAN GELEN HALILARIN YERİNİ YERLİ ÜRETİM ALDI

Kaplan, işe başladığı dönemde bordür işlemi için Belçika’dan gelen halılar üzerinde çalıştığını belirtti. Hizmetin zaman ve maliyet açısından yük oluşturmaya başlamasının ardından yerli üretime geçmek için çalışma yaptıklarını anlatan Kaplan, halıları artık Gaziantep’te ürettirdiklerini söyledi.

Kaplan, "Başlangıçta halılarımız Belçika'da dokunarak geliyordu. Kenarların bitimini biz bordürle tamamlıyorduk ancak bu hizmet zaman ve maliyet olarak külfetli gelmeye başlamıştı. Aynı standartta Gaziantep'te halı ürettirmeye başladık ve artık yerli üretim halıya işlem yapıyoruz." dedi.

"40 YAŞ BENİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Hindistan, Gana, Paraguay, Moğolistan, Kolombiya ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kaplan, hayatındaki değişimin 40 yaşında başladığını söyledi.

Kaplan, "40 yaşına kadar hiçbir aktivitesi olmayan, sadece çocukların bakımlarını ve ev geçimini üstlenen bir kadındım. 40 yaş benim için bir dönüm noktası oldu. Şu an kendim ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Biz güçlü bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

İşletmesinde daha fazla kadına istihdam sağlamak istediğini belirten Kaplan, yaptıkları işin sabır gerektirdiğini vurguladı. İş kurmak isteyen kadınlara da tavsiyede bulunan Kaplan, "Benim herkesten ricam lütfen azimli, sabırlı olun. Biz kadınlar olarak zaten güçlü varlıklarız. Doğuştan gelen bir özelliğimiz bu. Sabır çok önemli." diye konuştu.

HEDEFİ DÜNYA ÇAPINDA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HALILAR ÜRETMEK

Gelecek planlarından da bahseden Kaplan, KOSGEB desteklerini yakından takip ettiğini belirtti. Üretim kapasitesini artırmak ve teknolojik altyapısını geliştirmek istediğini ifade eden Kaplan, asıl hedefinin dünya çapında kaliteli, özgün ve kişiselleştirilmiş halılar üretmek olduğunu söyledi.

Kaplan, "KOSGEB desteklerini takip ediyorum yakından. KOSGEB destekleriyle üretim kapasitemi artırmak ve teknolojik altyapımı daha da iyileştirmek istiyorum. Asıl hedefim de dünya çapında kaliteli, özgün ve de kişiselleştirilmiş halılar üretmek. Dünyada sesimi bu anlamda duyurmak istiyorum." sözleriyle hedefini anlattı.

İŞKUR desteklerinin işletmesine önemli katkı sunduğunu da belirten Kaplan, bu destek sayesinde aynı anda daha fazla kadını ekibine dahil etme imkanına kavuştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır