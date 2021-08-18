FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 200 kadın, 500 dönüm arazi! 'Akça Kadınlar' ürettiklerini ihraç etmeye başladı

200 kadın, 500 dönüm arazi! 'Akça Kadınlar' ürettiklerini ihraç etmeye başladı

18.08.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akça Kadınlar Üretiyor Projesi, bu yıl hem üretimde hem istihdamda sınırları aştı. Kadınların istihdam edildiği projede çalışan işçi sayısı 2 katına çıkarılırken üretilen ürünler de Avrupa’ya ihraç ediliyor. 100 kadının 300 dönümle başladığı üretimin ardından, bu yıl işçi sayısı 200'e üretim alanı ise 500 dönüme çıktı. Ürünler Avrupa ve Amerika’ya ihraç edilmeye başlandı.

200 kadın, 500 dönüm arazi! 'Akça Kadınlar' ürettiklerini ihraç etmeye başladı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girildi. İlçede pek çok ilke imza atarak adını hizmet ehli olarak akıllara kazıyan Başkan Yalçınkaya işsizliğe karşıda hayata geçirdiği projelerde adından söz ettirmeye devam ediyor.

İŞÇİ SAYISI DA ÜRETİLEN ALAN DA ARTTI

Geçtiğimiz yıl kadınların ekonomik hayata kazanımlarını ve ev ekonomisine destek olmalarını sağlamak amacıyla Akça Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında 100 kadın 300 dönüm üzerinde biber üretimi yaptı. Bu yıl projede değişikliğe gidildi ve kadın işçi sayısı 200’e çıkartıldı. Ürün yelpazesi de genişletilerek 500 dönüm üzerinde biber üretimine domates, patlıcan, kavun ve karpuz eklendi. Yetiştirilen ürünlerden domatesin hasadı yapıldı ve tonlarca domates proje ile istihdam edilen işçiler sayesinde kurutularak Avrupa ve Amerika’ya ihraç edilmeye başlandı.

76be3684-983b-4e1c-94bb-6291019a2ad6

İşçilerle biraraya gelen Yalçınkaya, “Akçakale’de hayal olan şeyleri gerçekleştiriyoruz. Herkes ‘Burada bir şey olmaz’ diyordu. Geçen sene kadın kardeşlerimiz ile burada biber üretimi yaptık. Bu sene çeşitlendirdik. Biberin yanına domatesi koyduk. Domates Amerika, Avrupa ve iç pazara gidiyor. Burada kurutularak doğal halde insanların sofrasına gidiyor. Temiz gıda dünyanın sorunu. Biz de temiz, tabii gıda üretimini kadın kardeşlerimiz gerçekleştiriyorlar ve burada destan yazıyorlar. Güneşin altında hem ekmeklerini kazanıyorlar, üretim yapıyorlar. Buraya büyük bir katkı oldu. 200 kadın kardeşimiz çalışıyor. Seneye daha güzel bir şekilde kadın kardeşlerimize iş alanı yaratma noktasında büyük bir desteğimiz olacak. Bu gayretin ve üretimin oluşturulmasında en büyük desteği Harran Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’ten gördük. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bu kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz; üretim, ihracat, insanımızın ekmek, aş ve iş bulması. Buradan kar beklemiyoruz. Bu hizmetin bölgemize, insanımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Hasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyorHasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü turizm merkezine dev yatırım!Dünyaca ünlü turizm merkezine dev yatırım!
Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmişKomşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş
Kazancı şaşırttı, taleplere yetişemiyorKazancı şaşırttı, taleplere yetişemiyor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru

Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru

Hasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyor

Hasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyor

Emekliye en az 4 bin 96 TL! 22 Ağustos'a dikkat...

Emekliye en az 4 bin 96 TL! 22 Ağustos'a dikkat...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye devinden büyük satış!

Türkiye devinden büyük satış!

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.