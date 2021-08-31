21 yılda 500 adet yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor

Bölgede, Türk mühendislerinin tasarımı ve işçilerinin de emeğiyle 10 metrelikten 90 metreliğe kadar lüks yatlar üretiliyor. Bölge içinde faaliyet gösteren 21'i yabancı sermayeli 48 yat firması tarafından ağırlıklı sipariş üzerine yapılan yatların yüzde 95'i yurt dışına satılıyor.

Lüks yat üretiminde dünya markası haline gelen bölgede faaliyet gösteren firmalara, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar onlarca ülkeden yat siparişi geliyor.

Antalya'da hizmete giren 2 bin ton kaldırma kapasiteli gemi asansörü ile 560 ton kaldırma kapasiteli vinç yatırımı, bölgenin cazibesinin artmasında önemli rol oynuyor.

Zenginlerin salgın sürecinde kalabalıktan uzak izole tatile yönelmesi de lüks yatlara olan talebin artmasındaki en önemli etkenler arasında yer alıyor.

SALGINDA ÜRETİM DURMADI

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, salgına rağmen bölgede üretimin hiç durmadığını, geçen yıllara göre de arttığını söyledi.

Salgın sürecinde de gerekli önlemler alınarak lüks yat sipariş görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Gürses, "Salgın sürecine rağmen bölgemizde hareketlilik devam ediyor. Tekne indirme ve bindirme operasyonlarımız sürüyor. Rıhtım yatırımlarının devreye girmesiyle sipariş görüşmelerinde ciddi bir artış gözlemledik. Önümüzdeki dönemlerde bölgemizde yat sektöründeki katma değer daha da ivme kazanacak. Salgına rağmen ihracatta artış söz konusu, istihdam da çok iyi durumda." diye konuştu.

Özellikle marttan sonra ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirten Gürses, bu yoğunluğun eylüle kadar sürdüğünü kaydetti.

21 YILDA 500 LÜKS YAT DENİZE İNDİRİLDİ

Gürses, Antalya Serbest Bölge'de yat yapım faaliyetlerinin 2000'de başladığını anımsatarak ilk yıl 3 yat üretiminin gerçekleştiğini ve ileriki yıllarda üretimin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Sektörün bölgede kısa sürede ivme kazandığını aktaran Gürses, bu yıl temmuz itibarıyla teslim edilen 21 yatla, 21 yılda suya indirilen yat sayısının 500'e ulaştığını bildirdi.

Bölgede üretilen farklı boyutlardaki 500 yatın satış değerinin yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar olduğunu vurgulayan Gürses, şöyle devam etti:

"Buradaki firmalarımız dünyanın her yerine satış yapıyor. Yat sektöründe İtalya ve Hollanda öncü ülke konumunda. Türkiye ise şu anda üçüncü sırada. İşçilik, kalite, altyapı bakımından hiçbir eksiğimiz yok, çok güzel yatlar üretiliyor. Antalya Bölge de yat sektöründe dünyada marka değerine ulaştı."

Gürses, sektörün gelişmesinin istihdamı da pozitif yönde etkilediğini belirterek Serbest Bölge'de yat sektöründe 2 bin 500 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

ASBAŞ'IN TİCARET HACMİ YÜZDE 14 ARTTI

Zeki Gürses, yatın dışında medikal, elektrik-elektronik, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinde faaliyet gösterilen Antalya Serbest Bölge'de ihracatın da salgına rağmen arttığını söyledi.

Temmuz ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre ticaret hacminde yüzde 14'lük bir artışa imza atıldığını anlatan Gürses, "Geçen sene 1 Ocak-31 Temmuz döneminde 483 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yıl aynı dönemde 551 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılı 840 milyon dolarla kapatmıştık, bu yıl ise 925 milyon dolara ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Bölgedeki istihdamda yüzde 6'lık bir artış yaşandığını ifade eden Gürses, tüm sektörlerde çalışan sayısının 5 bin 500 olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA



