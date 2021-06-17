2300-3000 rakımda bulunan yaylada Anzer Balı mesaisi başladı

"2 bin 400 rakımlı Anzer Yaylası, zengin florasıyla Anzer balının kalitesini artırıyor. Arılar bu zengin floradan nektar toplayarak bal yapıyorlar ve ortaya çıkan balda tabii ki eşsiz bir ürün oluyor. Geçen yılın ürünlerini bitirdik, şimdi ise siparişleri almaya başladık. Şu ana kadar 500 kişi başvurdu. Siparişleri, eylülün 20'si gibi yeni ürünler geldiğinde teslim edeceğiz."

Civelek, hava şartlarının olumlu gitmesi durumunda bu yılın verimli geçeceğini düşündüklerini dile getirerek şöyle devam etti,

Civelek, bölgede toplam üretim miktarının 5 ton civarında olduğunu ifade etti.

BANDROLSÜZ SATILMAYACAK

Anzer balının coğrafi işaret aldığını anımsatan Civelek, Anzer Yaylası'nda üretilmeyen hiçbir balın Anzer balı diye satılamayacağını, kavanozların üzerinde coğrafi işaret bandrolü olacağını bildirdi.

Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel de arıcıların bal üretimini büyük zorlukla yaptıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti,

"Anzer balı üretiminde flora çok önemli ve bu yüzden de floranın korunması gerekiyor. Özellikle küçükbaş hayvan otlak alanının belirlenmesi gerekiyor. Küçükbaş hayvancılıkta kısıtlama yaparak bunun da sonuçlarını görmüş olduk. Küçükbaş hayvancılıkta hayvanların otlayacağı mera ile arıların bulunduğu alanı ayırdık. Bu şekilde floranın kaybolmasının önüne geçmiş olduk."

40 yıldan beri arıcıkla uğraşan Mustafa Lezgioğlu da Anzer Yaylası'nda 50 kovanı olduğunu belirterek, "Anzer balımız çok kıymetli. Anzer balı sadece Anzer Yaylası'nda üretilir. Arıcılık zor iş. Burada hem ayılardan arıları korumaya çalışıyoruz hem de üretimini artırmaya çalışıyoruz."dedi.

Kaynak: AA



