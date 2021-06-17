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2300-3000 rakımda bulunan yaylada Anzer Balı mesaisi başladı

17.06.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, arıcıların zorlu bal mesaisi başladı.

2300-3000 rakımda bulunan yaylada Anzer Balı mesaisi başladı

Fiyatı altınla yarışan Anzer balı için üreticiler, havaların ısınmasıyla kovanlarını yaylaya çıkarıp hazırlıklara başladı.

Bu yıl yaklaşık 200 arıcının 3 bin kovan yerleştirdiği yaylada arılar, 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasıyla buluştu.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, gazetecilere, bu yıl için hazırlıkları tamamladıklarını, arıcıların yüzde 90'ının Anzer Yaylası'nda yerini aldığını söyledi.

Ağustosun ilk haftasında sağım yapılacağını belirten Civelek, "Önümüzdeki ay içinde fiyat belirleyeceğiz. Muhtemelen fiyatlarımızda bir artış olacaktır." dedi.

Civelek, hava şartlarının olumlu gitmesi durumunda bu yılın verimli geçeceğini düşündüklerini dile getirerek şöyle devam etti,

"2 bin 400 rakımlı Anzer Yaylası, zengin florasıyla Anzer balının kalitesini artırıyor. Arılar bu zengin floradan nektar toplayarak bal yapıyorlar ve ortaya çıkan balda tabii ki eşsiz bir ürün oluyor. Geçen yılın ürünlerini bitirdik, şimdi ise siparişleri almaya başladık. Şu ana kadar 500 kişi başvurdu. Siparişleri, eylülün 20'si gibi yeni ürünler geldiğinde teslim edeceğiz."

Civelek, bölgede toplam üretim miktarının 5 ton civarında olduğunu ifade etti.

BANDROLSÜZ SATILMAYACAK

Anzer balının coğrafi işaret aldığını anımsatan Civelek, Anzer Yaylası'nda üretilmeyen hiçbir balın Anzer balı diye satılamayacağını, kavanozların üzerinde coğrafi işaret bandrolü olacağını bildirdi.

Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel de arıcıların bal üretimini büyük zorlukla yaptıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti,

"Anzer balı üretiminde flora çok önemli ve bu yüzden de floranın korunması gerekiyor. Özellikle küçükbaş hayvan otlak alanının belirlenmesi gerekiyor. Küçükbaş hayvancılıkta kısıtlama yaparak bunun da sonuçlarını görmüş olduk. Küçükbaş hayvancılıkta hayvanların otlayacağı mera ile arıların bulunduğu alanı ayırdık. Bu şekilde floranın kaybolmasının önüne geçmiş olduk."

40 yıldan beri arıcıkla uğraşan Mustafa Lezgioğlu da Anzer Yaylası'nda 50 kovanı olduğunu belirterek, "Anzer balımız çok kıymetli. Anzer balı sadece Anzer Yaylası'nda üretilir. Arıcılık zor iş. Burada hem ayılardan arıları korumaya çalışıyoruz hem de üretimini artırmaya çalışıyoruz."dedi.

Kaynak: AA

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