29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

Elazığ'da pancar şekerinden yapılan şerbetin, kavrulmuş yerli bademle buluşturulmasıyla üretilen badem şekeri tüketimi, günlük kilolarca satılırken Ramazan ayında tonlarca satıldı.

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

Elazığ'da, yöre halkının geleneksel olarak özellikle Ramazan aylarında iftardan sonraki çay saatlerinde çerez ya da tatlı niyetine tükettiği badem şekerine olan talep, diğer aylara nazaran artıyor.
29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar 1
Kentin ‘Beyaz altını' olarak dillendirilen ve Osmanlı geleneğinden gelen badem, yöresel ürün ustalarının ellerinden şekerle buluşması sonucu damakları tatlandırıyor. 11 ayda işletmelerde günlük 150 kilogram arasında tüketilen badem şekeri, Ramazan ayında vatandaşların yoğun talebi sonucunda 10 tona kadar çıkıyor.

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar 2

2 SAATTE ÜRETİLİYOR

Kilogramı 500 TL’den alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademden yapılan badem şekeri 2 saatlik bir işlem sonucunda üretiliyor. Elazığlıların vazgeçilmezi olan badem şekerinin kan şekerini de dengelediği düşünüldüğü için hemen hemen her iftar sonrasında yer alıyor.
29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar 3

10 TON ÜRETİP SATTILAR

Badem şekerinin Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu belirten badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, şu cümleleri kurdu:

"Ramazan ayında normal günlere göre biraz daha yoğunluk oluyor. Bu sene Ramazan ayının soğuk geçmesi vatandaşların tatlıya talebi biraz daha yoğunlaştırdı. Tatillerin de kısa olmasından dolayı memleketlerine gelemeyen gurbetçilerimiz de talep etti. Ramazan öncesi günde 2 veya 3 sefer yaptığımız badem şekerini Ramazan ayı içerisinde 10 posta yani 10 ton civarında badem şekeri üretimi yapıp sattık. Bu güzel bir rakam, bir ay içerisinde 10 ton badem şekeri satmak, güzel bir rakam. Şekerimizi tamamen şeker pancarından yapıyoruz. Başka bir ürün katılmıyor. Badem de tamamen bölgenin bademidir. Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Tunceli ve Pertek'ten toplanan bademlerle şekerimizi yapıyoruz. İthal badem kullanmıyoruz. İthal bademle yapılan badem şekerinin hem içi sert olur hem de lezzetli olmaz. Ramazan ayında vatandaşlar tarafından yoğun bir talep vardı. Ramazan ayının soğuk geçmesinden dolayı vatandaşlarımız badem şekerine doyarak bizleri mutlu etti"
29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar 4

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

