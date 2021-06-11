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  4. 3 ayda yaptıkları kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar

3 ayda yaptıkları kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar

11.06.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesi ve ilçeye bağlı köylerinde milli eğitim müdürlüğü bünyesinde ve halk eğitim merkezi koordinatörlüğünde açılan Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) kadınlar tarafından üretilen ürünler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sergileniyor. Kadınlar sergide, 3 ayda tamamladıkları el emeği göz nuru kilimleri 10 bin liraya satışa sunuyor.

3 ayda yaptıkları kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar

Uludere Kaymakamlığı ve milli eğitim müdürlüğünün desteğiyle halk eğitim merkezi müdürlüğü koordinatörlüğünde Uludere merkez ve köylerdeki ADEM’lerde kursiyerlerin ürettiği ürünler her köylerinin ismiyle stantlar oluşturarak sergide satışa sunuluyor. Satışa sunulan el dikimi kilimler, amigurumi bebekler, yöresel fistanlar, hediyelik el örgüleri, Uludere’de üretilen gıdalar sergide yerini aldı. Sergide 3 ayda yapılıp 10 bin liradan satışa sunulan kilimler dikkat çekti

Uludere kaymakamlığı tarafından ADEM merkezlerinde çalışan çocuk sahibi kadınların çocuklarını bırakıp işe gidebilmesi için ücretsiz kreş açıldı. Kadınlar işe gidebilmek için çocuklarını kreşe bırakıp, el emeği göz nuru ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Bugün milli eğitim bakanlığımızın hayat boyu öğrenme müdürlüğü tarafından halk eğitim merkezlerimiz etkinliklerini ilk kez bir hafta boyunca kutlamaya başladık. Bu haftada öğrenme haftası olarak ilan edildi. Biz de ilçemiz halk eğitim merkezi ve ADEM aracılığı ile açmış olduğumuz tüm kurslarımızı bugün itibari ile ürünlerimizin halkımıza sergilendiği güzel bir program icra ettik. Geçen yıl 2020- 2021 tarihi itibari ile 190 kurs açtık. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız ev ekonomilerine katkı sağladıkları gibi kendi bireysel gelişimleri noktasında da güzel mesafeler kat ettiğini görmüş olduk.

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Köylerimizin genelde nüfus oranı yüksek olduğundan dolayı mümkün olduğunca öğretim görevlisi usta öğretici buldukça en ücra köyümüzde de olsa talep edilen kursları açmaya gayret ediyoruz. Merkez ve köylerimizde kadınlar tarafından üretilen ürünler Uludere markası adı altında satışa sunuluyor" dedi.

SERGİLER DÜZENLENİYOR

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin Bayram, ise özellikle yöresel kilim, el sanatları alanında ve yöreye özgü nakışlar gibi alanlarda kurs açtıklarını söyledi. Bayram, "Kurslarımızın her biri ürünlerini bu sergide halka sunuyor" diye konuştu.

Uludere ADEM Koordinatörü Berivan Ürek de, merkezlerinde yıl boyunca yapılan ürünleri hayat boyu öğrenme etkinliği kapsamında sergilediklerini söyledi. Ürek, "Merkezlerimizde değişik alanlarda bir çok kursumuz var, bunlardan biri yöresel kilim kursumuz, örgü amigurumi santranç kursumuz var. Değişik alanlarda bir çok kursumuz var. Kurslarımızda çalışan kadınlarımız bu ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bize bu imkanları sağlayan Kaymakamımız Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin Bayram ve Uludere’deki bütün kurum amirlerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Uludere
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