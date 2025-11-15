FİNANS

3 bin 500 TL'den başlıyor! Havaların soğuması ile satışlar hızlandı

Hava sıcaklarının bugünlerde düşmeye başladığı Konya'da, soba satıcıları da yavaş yavaş sezonu açıyor. Soba satışı yapan esnaflar işlerin hareketlenmesini beklerken, vatandaşlara soba kurulumu ve bacaların kontrolünde dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Konya'daki soba satıcıları kış sezonunun gelmemesinden dolayı soba satışlarına geçen seneye göre daha geç başladı. Konya'da soba satışı yapan esnaflar vatandaşlara soba kurulmadan önce dikkatli olunması gerektiğini, özellikle bacaların kontrol edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı. Soba kurulurken işinde ehil olan birisinden yardım alınmasının faydalı olacağını belirten esnaflar, iyi kurulmayan ve bakımı yapılmayan sobaların zehirlenmelere yol açabileceğinin altını çizdi.

SOBA SATIŞLARI BAŞLIYOR

Soba satışlarının yeni yeni başladığını belirten Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaflık yapan Abdülkadir Teksöğüt, "Biraz daha havaların soğumasını bekliyoruz. Malum bu sene kış biraz geç geliyor. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı biraz daha gecikmeli olsa da sezonumuz yeni açılıyor. Yeni yeni soba kuranlar, hazırlık yapanlar var. Sobanın kalitesini, marka özelliğini bilmek gerekiyor. Bilen ustasından, ehil kişilerden almakta fayda var. Ehil olmayan malzemenin kalitesini bilemez. Biz bu sektörde yıllarımızı geçirdiğimiz için malzemeye baktığımız zaman malzemenin kalitesini bilebiliyoruz. Bölgemiz kış bölgesi, kar ve don olayı olduğu için genelde kömür yakılır. Taş kömürü yakılır. Odun da yakılır ama odun tabii geçicidir. Uzun süreli dayanan kömür olur" dedi.
20 BİN TL'YE KADAR SOBA VAR

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Abdülkadir Teksöğüt, "Önce baca temizliğine dikkat edilmesi lazım. Sobanın baca çıkışı kontrol edilmesi ve orada bir döner baca şapkası benzeri malzemelerden olması gerekiyor. Düz açık bacalarda içeriye basma riski her zaman risklidir. Bir de sobaları içeride kurarken dengeli kurmakta fayda var. Fiyatlarımız 3 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çeşitlerimiz var. Fiyatlar kalite ve boyut olarak değişiyor. Kuracağı yere göre müşteriye tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

