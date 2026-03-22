3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Geniş mera ve yayla varlığıyla bilinen Van'da, devletin son yıllarda sağladığı destekler sayesinde küçükbaş hayvancılık yaygınlaşıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman "Şu ana kadar 2 bin 640 çiftçimize 260 bin hayvan teslim ettik. Dolayısıyla burada çok ciddi bir başarı sağladığımızı söyleyebiliriz" dedi. Projeden yararlanarak koyun desteği alan Ayhan Can "3 yıl önce aldığım 100 koyun şimdi 300 oldu. Büyük faydasını gördüm. Hiç sermayem yoktu. Devlet katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip kentte hayvan sayısının artırılmasına yönelik destek ve projeler devam ediyor. Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının desteği ve Ziraat Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi, hayvan sayısını artırmak isteyen çiftçilere "can suyu" oluyor.

Kent genelinde 2021'de hayata geçirilen proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 640 besiciye 260 bin koyun desteği sağlandı.

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında verilen destekler sayesinde geniş otlaklara sahip kentte küçükbaş hayvancılık daha fazla yaygınlaşıyor.

"ÇOK CİDDİ BİR BAŞARI SAĞLADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, kentin küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Mera varlığının hayvancılık için önemli olduğunu belirten Şişman, "İlimiz, küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de birinci sırada. 12 bin 400 dekar civarında mera varlığıyla da birinci. Yani koyun varlığımızla mera varlığımız aslında örtüşüyor. Dolayısıyla hem büyük hem küçükbaş hayvancılıkta daha iyiye nasıl gidebiliriz diye çeşitli projeler yürütüyoruz." dedi.

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında, hayvancılık yapan yetiştiricilere hayvan desteği sağladıklarını ifade eden Şişman, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize 2 yıl vadesiz, 7 yıl ödemeli destek sağlıyoruz. 300 bini sıfır faizli, 900 bini düşük faizli kredi veriyoruz. Bu proje 3 yıldır devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 640 çiftçimize 260 bin hayvan teslim ettik. Dolayısıyla burada çok ciddi bir başarı sağladığımızı söyleyebiliriz. Proje, Valiliğimiz, Ziraat Bankası ve müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor."

"BÜYÜK FAYDASINI GÖRDÜM"

Projeden yararlanarak koyun desteği alan Ayhan Can ise "3 yıl önce aldığım 100 koyun şimdi 300 oldu. Devletimize teşekkür ediyorum. Herkesin bu projeden yararlanmasını tavsiye ediyorum. Büyük faydasını gördüm. Hiç sermayem yoktu. Devlet katkıda bulundu." diye konuştu.

Proje kapsamında aldığı 100 koyunu 230'a çıkaran Medeni Baykara da "Bu projeyi yapanlara teşekkür ediyorum. Vatandaş olarak faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

