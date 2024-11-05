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3 yıldır çok uygundu, son 3 ayda 6 kez zamlandı! Satışları 'mecburen' arttı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 11:39
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Gaziantep’te havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kışlık odun ve kömür satışları arttı. Gaziantep Mahrukatçılar Odası Başkanı Erdal Demir, 3 yıldır kömür fiyatlarının çok makul olduğunu ancak ithalatçı firmalar tarafından son 3 ayda kömür fiyatlarına 6’ncı kez zam yapılmasına anlam veremediklerini belirtti.

3 yıldır çok uygundu, son 3 ayda 6 kez zamlandı! Satışları 'mecburen' arttı

Havaların soğumasıyla ve kış mevsiminin de yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar kış hazırlıkları yaparak kömür ve odun almaya başlarken, son 3 ay içinde kömürün 6 defa zamlanması ise hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etti. Havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde, vatandaşların ısınma ihtiyacı da arttı. Gaziantep’te ısınmak için doğal gazın yanı sıra, odun ve kömürü de tercih eden vatandaşlar kömürcülerin kapısını çalmaya başladı. Kömür ve odun fiyatlarında geçen yıla göre artış gözlemlenirken Gaziantep Mahrukatçılar Odası Başkanı Erdal Demir, kömür fiyatlarına ithalatçı firmalar tarafından son 3 ayda 6’ıncı kez zam yapılmasına tepki gösterdi.

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Kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte kömür ve odun satışlarında hareketlilik olduğunu söyleyen Demir, ithalatçı firmalar tarafından kömür fiyatlarına art arda zam yapılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

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Son yıllarda özellikle yeni yapılan konutlarda kışın yakıt olarak doğal gaz kullanılırken, kırsal kesimde ikamet eden vatandaşların, odun ve kömür yakarak kış mevsimini geçirdiğini belirten Demir, özellikle son günlerde havaların iyiden iyiye soğumaya başlamasıyla vatandaşların da kış hazırlıklarını yaptığını ifade etti.

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“SON 3 AYDIR İTHALATÇI FİRMALAR KÖMÜR FİYATLARINA 6 DEFA ZAM YAPTILAR”

3 yıldır kömür fiyatlarının çok makul olduğunu ancak ithalatçı firmalar tarafından son 3 ayda kömür fiyatlarına 6’ncı kez zam yapılmasına anlam veremediklerini belirten Demir, “Son 3 aydır ithalatçı firmalar kömür fiyatlarına 6 defa zam yaptılar. Vatandaşla direkt biz muhatap olduğumuz için vatandaş bize ‘ne oldu da 3 ay içinde kömür 6 defa zamlandı?’ diye soruyor. Dünya piyasalarında şu anda zam olmamasına rağmen ithalatçı firmaların kömür fiyatlarına yaptıkları bu zammı ben doğru bulmuyorum. Bu zamları bir an önce durdursunlar. Kömüre 3 ayda 6 defa zam yapılmaz. Zammın bir gerekçesi de yok. Dünya piyasalarında kömür fiyatları yerinde sayarken kömüre 6 defa zammı neden yaptınız? Zammın açıklamasını yaparlarsa biz de en azından vatandaşla zammın gerekçesini paylaşırız” dedi.

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“ESNAF ŞU AN ZATEN ZOR DURUMDA”

Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla son yıllarda kömür satışlarının düştüğünü ifade eden Demir, “Esnaf şu an zaten zor durumdadır. Bir de zamlardan dolayı satışlarımız bayağı düştü. Önümüz kış ve vatandaş kış hazırlıkları kapsamında kömürlerini almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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“VATANDAŞLARIMIZ KÖMÜR ALIRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR VAR”

Vatandaşları sahte kömür konusunda uyaran Demir, “Vatandaşlarımız kömür alırken dikkat etmesi gereken hususlar var. Sosyal medya üzerinden veya tanımadıkları yerlerinden kömür almasınlar. Çünkü maalesef kömür torbalarını değiştirenler var. Yerli kömür ile ithal kömürün torbasını değiştirip satanlar var. Kömürlerini odamızın üyesi esnaftan alsınlar. Odamıza üye esnaftan aldıkları kömürde her hangi bir sorun olursa biz değiştirme garantisi veriyoruz. Oda esnafımızı mağdur etmeyiz. Mağdur olduklarında da vatandaşlarımız bize ulaşabilirler” diye konuştu.

Oduncular Sitesi’nde odun ve kömür satışı yapan esnaf Şahin Korkmaz ise kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte kömür ve odun satışlarının başladığını söyleyerek kömüre yapılan zamlardan yakındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zam kömür satış
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