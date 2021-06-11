30 koyunla başladı, çiftlik kurdu! Hedefi 1 milyon koyun

Van’da son yıllarda yeni yapılarla birlikte yaygınlaşan doğalgaz nedeniyle kömür satışları da azaldı. “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini fırsata dönüştürerek hayvancılığa yönelen kömürcü esnafı Hasan Seyhan, 30 koyunla başladığı işi 300 koyunla devam ettiriyor. Devletin verdiği desteklerle koyun ve keçi çiftliği kuran Seyhan, keçi ve koyun sütünden de gelir elde ettiğini söyledi.

BEŞ YILDA BİR MİLYON KOYUN

Projeyle Van’a beş yılda bir milyon koyun kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “12 Ekim’de valiliğimiz ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında önce sistem oluşturuldu ve ardından müracaatlar alınmaya başlandı. Bugüne kadar ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi kapsamında bin 200 kişiye yakın çiftçimiz il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etti. Bu müracaatlar ilçe müdürlüklerimizde değerlendirilerek il müdürlüğüne, oradan da valilik onayı alınarak bankaya gitti. Şu ana kadar 900 müracaatımız tamamlanarak bankaya ulaştırıldı. 300 müracaat ise şu an inceleme aşamasındadır. Bankaya giden 900 müracaattan 130 tanesi uygun görüldü. Bunlardan 16 tanesine koyun verildi. Geri kalan çiftçilerimizin ise koyun alma işlemleri devam etmektedir. Bu proje kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faiz, geri kalan 50 bin lirası da yüzde 4,5 faizlidir. Bir yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli bir kredidir. Buradaki hedefimiz yılda 200 bin, beş yılda bir milyon koyunu ilave olarak ilimize kazandırmaktır” dedi.