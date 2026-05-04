'30 yıldır bu kadarını görmedik' Çok sayıda tarım arazisi zarar gördü

Kars'ta Karahan Çayı 30 yılın rekorunu kırdı! Kalkankale'de ekili araziler sular altında kaldı.

ÇOK SAYIDA TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışların ardından Karahan Çayı taştı. Çayın yatağından çıkarak çevreye yayılması sonucu köydeki çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Sel suları, özellikle ekili alanlarda büyük tahribata yol açarken, çiftçiler zor anlar yaşadı.

"YAKLAŞIK 30 YILDIR BU ÇAYIN BU KADAR TAŞTIĞINI GÖRMEDİK"

Kalkankale köyü muhtarı Metin Okcu, yaşanan taşkının son 30 yılın en büyüğü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır bu çayın bu kadar taştığını görmedik. Ekili arazilerimiz tamamen su altında kaldı. Yetkililer köyümüzde taşkın koruma projesini hayata geçirmelidir" dedi.

Öte yandan Karahan Çayı'nın ıslah edilmesi ve taşkınlara karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Muhtar Murcu, sel sularının ekili arazilere zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, Ermenistan sınırına sıfır noktada bulunan Kalkankale köyünden geçen Karahan Çayı'nın debisinin daha fazla yükselmesi köylüleri kara kara düşündürüyor.

Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.