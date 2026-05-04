Akıllı telefonda liderdi! Sektör değiştirdi: 275 milyon araç bu sistemi kullanıyor!

Akıllı telefon pazarında liderliğe oynayan BlackBerry, kritik bir alanda yeniden yükselmeye başladı. Şirketin geliştirdiği QNX platformu, bugün küresel ölçekte 275 milyon araçta kullanılıyor.

GÜVENLİĞİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Sürücülerin doğrudan fark etmediği bu sistem, çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve yaya algılama gibi hayati güvenlik teknolojilerinin temelini oluşturuyor.

HATA TOLERANSI ÇOK DÜŞÜK

QNX Başkanı John Wall, sistemi ‘görünmeyen ama vazgeçilmez’ olarak tanımlıyor. Wall, bu teknolojinin bir binanın altyapısı gibi çalıştığını ve tüm sistemi ayakta tuttuğunu ancak kullanıcı tarafından fark edilmediğini belirtiyor. QNX’in en önemli özelliği ise gerçek zamanlı çalışması ve hata toleransının son derece düşük olması.

SADECE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DEĞİL!

QNX yalnızca otomotiv sektöründe değil; sağlık ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda da kullanılıyor. Cerrahi robotlar, tıbbi cihazlar ve üretim sistemlerinde aktif rol oynuyor.

EN BAŞTA AMAÇ FARKLIYDI

2008 yılında yaklaşık 83 milyar dolar piyasa değerine ulaşan BlackBerry, akıllı telefon rekabetinde Apple ve Google’ın gerisinde kalarak büyük bir düşüş yaşadı. Günümüzde şirketin değeri yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

2010 yılında satın alınan QNX ise başlangıçta mobil işletim sistemi geliştirme amacıyla alınmıştı. Ancak strateji değişikliğiyle birlikte bu teknoloji, araçların ve kritik sistemlerin arka planında konumlanarak şirketin yeniden yükselişinde kilit rol oynadı.