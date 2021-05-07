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400 tavuk desteğiyle 4 kardeş iş sahibi oldu

07.05.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesinde devletin verdiği destekten yararlanan 4 kardeş, tavuk çiftliği kurup iş sahibi oldu.

400 tavuk desteğiyle 4 kardeş iş sahibi oldu

Uludere Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 70 kişiye 6 bin adet tavuk hibe edilip çiftlik kuruldu. 70 kişinin içinde bulunan Ferdi Bilen ve 3 kardeşi de proje kapsamında Hilal beldesinde tavuk çiftliği kurdu.

"BANA TAVUK ÇİFTLİĞİ AÇTILAR"

Bilen ve kardeşlerine 400 tavuk ile hayvanları için yem verildi. İşsiz olan Ferdi Bilen ve 3 kardeşi, devletin sağladığı imkanlarla iş sahibi olup üretime başladı.
Daha önce işsiz olduğunu kaydeden Ferdi Bilen, "Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. Bana tavuk çiftliği açtılar. Daha önce imkanım olmadığı için gerçekleştiremiyordum.

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Devletin bana verdiği destekle çiftlik açtım. Bize verilen 400 tavuk ile bu işe girdik, bu sayıyı arttırmak istiyorum, 2 binin üzerine çıkarmak istiyorum. Uluyörem markasıyla elimizin uzandığı her yere yumurta satışımızı da yapacağız.

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Uludere Kaymakamlığımız ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz her zaman bize destek verdi. Onlara çok teşekkür ederim. 9 dönüm arazimiz var, 5 dönümünü tavukların doğal beslenmesi için yonca ektim" dedi.

Kaynak: İHA

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Şırnak Uludere
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