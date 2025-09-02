FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

400 ton piyasaya sürülecek! Bakanlık onaylıyor, 15 mahallede üretiliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekarda yetiştirilen yöreye özgü coğrafi işaretli "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzümlerinin kurutulmasına başlandı. İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan coğrafi işaretli ürünler açıklama yaptı. İşte detaylar...

400 ton piyasaya sürülecek! Bakanlık onaylıyor, 15 mahallede üretiliyor

İslahiye'de Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede üzümler üretilerek hasat ediliyor. Hasadı tamamlanan bağlarda bağ bozumunun ardından "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerini kurutan işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklarda gün boyunca yoğun mesai harcıyor.

400 ton piyasaya sürülecek! Bakanlık onaylıyor, 15 mahallede üretiliyor 1

55 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve bu yıl 55 bin ton rekolte beklenen üzümün sofralık çeşitleri, kurutulduktan sonra yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor. İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kentin tescilli ürünlerini kurutarak kış mevsimine taşıdıklarını söyledi.

400 ton piyasaya sürülecek! Bakanlık onaylıyor, 15 mahallede üretiliyor 2

Kuraklık nedeniyle rekoltenin bu sene geçen yıla göre düşük olduğunu anlatan Erdoğan, bu sene yaklaşık 400 ton kuru üzümün iç piyasaya sunulmasının planlandığını kaydetti.

Esenler Mahallesi'nde üzüm yetiştiriciliği yapan Adem Çelik ise kendi mahallesinde her yıl 200 ton civarında kuru üzüm elde edildiğini, bu sene ise rakamın 40 tona kadar gerileceğini vurguladı.
400 ton piyasaya sürülecek! Bakanlık onaylıyor, 15 mahallede üretiliyor 3

Çelik, üzüm kurutmayı şöyle anlattı:

"Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, yıkandıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılıp kurutulmaya bırakılıyor. Üzümlerin sergide 4-5 gün kurutulduktan sonra makinelerle çöpleri ayıklanıyor. Ardından da işletmelere gönderilerek satışa sunuluyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekabet Kurumu tersanecilik sektörünü radara aldı! Rekabet Kurumu tersanecilik sektörünü radara aldı!
Hindistan, tarife geriliminin sürdüğü ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü belirttiHindistan, tarife geriliminin sürdüğü ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü belirtti

Anahtar Kelimeler:
üzüm Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

Altın şaşırtırken 'DAHA YENİ BAŞLADI' çıkışı!

Altın şaşırtırken 'DAHA YENİ BAŞLADI' çıkışı!

Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı!

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı!

Her yıl farklı illerde kiralayıp yapıyorlar! 'Kazancımız bu şekilde giderse yine geliriz'

Her yıl farklı illerde kiralayıp yapıyorlar! 'Kazancımız bu şekilde giderse yine geliriz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.