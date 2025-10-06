FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

450 bin TL kayıplara karıştı! 7 çuvalı tek tek taşıdı

Gaziantep'te bir şahıs, 450 bin TL değerindeki 535 kilogram Antep fıstığı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yeri güvenlik kamerasına yansırken olayı gerçekleştiren şahıs, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

450 bin TL kayıplara karıştı! 7 çuvalı tek tek taşıdı

Olay, 26 Eylül tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde fıstık haline gelen kimliği belirsiz bir şahıs, 450 bin TL değerindeki 535 kilogramlık 7 çuval Antep fıstığını araca yükleyip olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

450 bin TL kayıplara karıştı! 7 çuvalı tek tek taşıdı 1

FISTIK HIRSIZI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda fıstık hırsızı yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.
Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın rahat tavırlar sergileyerek dükkan içerisindeki 535 kilogram ağırlığındaki 7 çuval fıstığı tek tek taşıdığı anlar yer aldı. (İHA)

450 bin TL kayıplara karıştı! 7 çuvalı tek tek taşıdı 2Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi yanaştıKapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi yanaştı
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE eylülde aylık yüzde 2,71 arttıMevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE eylülde aylık yüzde 2,71 arttı

Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.