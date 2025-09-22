FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

5 tane ile yola çıktı 4 ayda 4 bin tane elde etti! Fiyatı altın ile yarışıyor, köyünden dünyaya açılacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Akrep Zehri Üretme Tesisi'nde 750 yetişkin akrepten 4 ayda 4 bin yavru üretildi. İnternetten yaptığı araştırmalar ile üretime başlayan Hakan Ören, de ilk yavrularını almaya başladı. Zehrin gramının, altın ile yarıştığını ifade eden Ökte, "Yeni yavrularla birlikte artan kapasiteyle, kendi köyümde dünya çapında önem taşıyan bu üretimi daha da genişletmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.

5 tane ile yola çıktı 4 ayda 4 bin tane elde etti! Fiyatı altın ile yarışıyor, köyünden dünyaya açılacak

Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Ören, bir süre önce internette yaptığı araştırmalarla akrep türlerini incelemeye başladı. Akrep zehrinin, kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların en değerli etken maddelerinden biri olduğunu öğrenen Ören, kolları sıvayarak kurduğu kendi akrep zehri üretim tesisinin de ilk yavrularını almaya başladı.

5 tane ile yola çıktı 4 ayda 4 bin tane elde etti! Fiyatı altın ile yarışıyor, köyünden dünyaya açılacak 1

5 TANE İLE YOLA ÇIKTI

Başlangıçta yalnızca 5 akreple çıktığı bu zorlu yolculuk, kısa sürede dev bir üretim serüvenine dönüştü. Bugün tesisinde 750 yetişkin sarı ve siyah akrep barındıran Ören, yaklaşık 4 ayda bu akreplerden tam 4 bin yavru elde etti.

5 tane ile yola çıktı 4 ayda 4 bin tane elde etti! Fiyatı altın ile yarışıyor, köyünden dünyaya açılacak 2

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Bir yıl içinde erişkinliğe ulaşacak olan yavrular sayesinde tesisin üretim kapasitesinin 5 kat artması bekleniyor. Akrep zehri, günümüzde kanser ilaçlarının geliştirilmesinden epilepsi tedavisine, bağışıklık sistemini güçlendiren formüllerden ağrı kesici etkilere kadar pek çok alanda kullanılıyor.
5 tane ile yola çıktı 4 ayda 4 bin tane elde etti! Fiyatı altın ile yarışıyor, köyünden dünyaya açılacak 3

Hakan Ören, girişiminin büyümesinin verdiği heyecanı anlatarak, "Akrep zehri, gramı altınla yarışan bir madde. Ancak asıl kıymeti, insan sağlığına sunduğu umut. Yeni yavrularla birlikte artan kapasiteyle, kendi köyümde dünya çapında önem taşıyan bu üretimi daha da genişletmeyi hedefliyorum" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
260 bin TL'lik fatura isyan ettirdi: Sanayide 60 bin TL!260 bin TL'lik fatura isyan ettirdi: Sanayide 60 bin TL!
Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek!Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek!

Anahtar Kelimeler:
akrep zehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.