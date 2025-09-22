5 tane ile yola çıktı 4 ayda 4 bin tane elde etti! Fiyatı altın ile yarışıyor, köyünden dünyaya açılacak

Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Ören, bir süre önce internette yaptığı araştırmalarla akrep türlerini incelemeye başladı. Akrep zehrinin, kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların en değerli etken maddelerinden biri olduğunu öğrenen Ören, kolları sıvayarak kurduğu kendi akrep zehri üretim tesisinin de ilk yavrularını almaya başladı.

5 TANE İLE YOLA ÇIKTI

Başlangıçta yalnızca 5 akreple çıktığı bu zorlu yolculuk, kısa sürede dev bir üretim serüvenine dönüştü. Bugün tesisinde 750 yetişkin sarı ve siyah akrep barındıran Ören, yaklaşık 4 ayda bu akreplerden tam 4 bin yavru elde etti.



KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Bir yıl içinde erişkinliğe ulaşacak olan yavrular sayesinde tesisin üretim kapasitesinin 5 kat artması bekleniyor. Akrep zehri, günümüzde kanser ilaçlarının geliştirilmesinden epilepsi tedavisine, bağışıklık sistemini güçlendiren formüllerden ağrı kesici etkilere kadar pek çok alanda kullanılıyor.



Hakan Ören, girişiminin büyümesinin verdiği heyecanı anlatarak, "Akrep zehri, gramı altınla yarışan bir madde. Ancak asıl kıymeti, insan sağlığına sunduğu umut. Yeni yavrularla birlikte artan kapasiteyle, kendi köyümde dünya çapında önem taşıyan bu üretimi daha da genişletmeyi hedefliyorum" dedi.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır