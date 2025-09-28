FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

5'ten 850'ye çıkardı! 'Sanıldığı kadar zor değil' 2 yıl ara verip tekrar başladı

İçerik devam ediyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan girişimci Koray Altıntaş, 10 yıl önce 5 kazla başladığı yetiştiricilikte her yıl üretimini artırarak önemli bir başarıya imza attı. 800’ün üzerinde kazı bulunan Altıntaş, ürettiği kazları hem bölge halkına hem de Kars’a göndererek ekonomiye katkı sağlıyor. Kazların bakımının sanıldığı kadar zor olmadığını söyleyen Altıntaş, yeni bir çiftlik kurduğunu ve oraya taşındıklarında kaz sayısını arttıracağını anlattı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaz yetiştiriciliğine başlayan Koray Altıntaş, uzun yıllardır bu işle uğraşıyor. İki yıllık bir aranın ardından yeniden üretime başlayan Altıntaş, şu anda 800-850 civarında kaz bulunduğunu belirtti.

5 ten 850 ye çıkardı! Sanıldığı kadar zor değil 2 yıl ara verip tekrar başladı 1

"BAKIMI ZOR BİR HAYVAN DEĞİL"

Kazların bakımının sanıldığı kadar zor olmadığını ifade eden Koray Altıntaş, "Yozgat Boğazlıyan'da yaşıyorum, aslen Sarıkayalıyım. Aşağı yukarı 10 senedir kaz işinde uğraşıyorum. İki sene ara verdik, sonra tekrar başladık. Şu anda 800 - 850 tane hayvanımız var. Sabah kalkarız, kazlarımızın yemini, suyunu ayarlarız. Sabah akşam yemlemesi olur. Aslında çok bakımı zor bir hayvan değil. Yaylım olsa daha iyi olur ama o zaman da başında durmak lazım çoban gibi" dedi.

5 ten 850 ye çıkardı! Sanıldığı kadar zor değil 2 yıl ara verip tekrar başladı 2

Kazların bir kısmını damızlık olarak ayırdıklarını söyleyen Altıntaş, "800 kazımız var, bunların 150 tanesi bize damızlık olacak. Zaten hangilerinin damızlık olacağı belli" diye konuştu.

5 ten 850 ye çıkardı! Sanıldığı kadar zor değil 2 yıl ara verip tekrar başladı 3

Kazların satış sürecine de değinen Altıntaş, farklı bölgelere göre ürün şeklinin değiştiğini belirtti.

5 ten 850 ye çıkardı! Sanıldığı kadar zor değil 2 yıl ara verip tekrar başladı 4

"Yozgat çevresinde tuzlu kaz bilinmediği için buralara normal kesim kaz veriyoruz. Ancak doğu tarafına gönderdiğimiz kazlar tuzlanarak bir gün bekletiliyor, ardından Kars'a gidiyor ve Kars kazı olarak satılıyor. Geçen sene kilogram fiyatı normal kazda 500 lira, tuzlu kazda 550 lira civarındaydı. Bu sene ise fiyatların 600-650 lira civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

5 ten 850 ye çıkardı! Sanıldığı kadar zor değil 2 yıl ara verip tekrar başladı 5

KAZ SAYISINI ARTIRACAK

Kaz yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedefleyen Koray Altıntaş, yeni bir çiftlik kurduğunu ve oraya taşındıklarında kaz sayısını arttıracağını ve kazların yaşam şartlarını daha da iyileştireceğini hatırlatarak hem bölgeye örnek olmak hem de Boğazlıyan ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. (İHA)

5 ten 850 ye çıkardı! Sanıldığı kadar zor değil 2 yıl ara verip tekrar başladı 6Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu '1 Ekim'de saat 08.00'de' diyerek duyurduBakan Uraloğlu '1 Ekim'de saat 08.00'de' diyerek duyurdu
Gümrüklerde 9 ayda 74,8 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadıGümrüklerde 9 ayda 74,8 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Anahtar Kelimeler:
kaz girişimci üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.