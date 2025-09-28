5'ten 850'ye çıkardı! 'Sanıldığı kadar zor değil' 2 yıl ara verip tekrar başladı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaz yetiştiriciliğine başlayan Koray Altıntaş, uzun yıllardır bu işle uğraşıyor. İki yıllık bir aranın ardından yeniden üretime başlayan Altıntaş, şu anda 800-850 civarında kaz bulunduğunu belirtti.

"BAKIMI ZOR BİR HAYVAN DEĞİL"

Kazların bakımının sanıldığı kadar zor olmadığını ifade eden Koray Altıntaş, "Yozgat Boğazlıyan'da yaşıyorum, aslen Sarıkayalıyım. Aşağı yukarı 10 senedir kaz işinde uğraşıyorum. İki sene ara verdik, sonra tekrar başladık. Şu anda 800 - 850 tane hayvanımız var. Sabah kalkarız, kazlarımızın yemini, suyunu ayarlarız. Sabah akşam yemlemesi olur. Aslında çok bakımı zor bir hayvan değil. Yaylım olsa daha iyi olur ama o zaman da başında durmak lazım çoban gibi" dedi.

Kazların bir kısmını damızlık olarak ayırdıklarını söyleyen Altıntaş, "800 kazımız var, bunların 150 tanesi bize damızlık olacak. Zaten hangilerinin damızlık olacağı belli" diye konuştu.

Kazların satış sürecine de değinen Altıntaş, farklı bölgelere göre ürün şeklinin değiştiğini belirtti.

"Yozgat çevresinde tuzlu kaz bilinmediği için buralara normal kesim kaz veriyoruz. Ancak doğu tarafına gönderdiğimiz kazlar tuzlanarak bir gün bekletiliyor, ardından Kars'a gidiyor ve Kars kazı olarak satılıyor. Geçen sene kilogram fiyatı normal kazda 500 lira, tuzlu kazda 550 lira civarındaydı. Bu sene ise fiyatların 600-650 lira civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZ SAYISINI ARTIRACAK

Kaz yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedefleyen Koray Altıntaş, yeni bir çiftlik kurduğunu ve oraya taşındıklarında kaz sayısını arttıracağını ve kazların yaşam şartlarını daha da iyileştireceğini hatırlatarak hem bölgeye örnek olmak hem de Boğazlıyan ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır