FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

50 TL oldu! Fiyatı duyar duymaz koştular 'Böylesini görmedim' Poşet poşet aldılar

Amasya’da bir balıkçı Karadeniz’den gelen taze hamsinin kilosunu 50 TL'ye düşürdü. Balığın fiyatını duyan vatandaşlar poşet poşet aldı. Bir vatandaş "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" ifadelerini kullandı.

50 TL oldu! Fiyatı duyar duymaz koştular 'Böylesini görmedim' Poşet poşet aldılar

Karadeniz’e kıyısı olmayan şehirde Mehmetpaşa Mahallesi’nde balıkçılık yapan Gökhan Aykurt, "Halkımız balık yesin diye bugün hamsinin fiyatını 50 TL yaptık. Bu sene hamsi bol. Bereketli geçiyor. Aşısı, iğnesi yok. Doğal kalan tek besin balık. Amasya’yı balığa doyuracağız" dedi.

50 TL oldu! Fiyatı duyar duymaz koştular Böylesini görmedim Poşet poşet aldılar 1

"ALLAH KARADENİZ’DEN SU YERİNE HAMSİ VERMİŞ"

Balık fiyatını duyar duymaz sabah erkenden balıkçıya gelen vatandaşlardan Hatice Alp, "Allah Karadeniz’den su yerine hamsi vermiş" diye konuştu.

50 TL oldu! Fiyatı duyar duymaz koştular Böylesini görmedim Poşet poşet aldılar 2

"BÖYLE BİR İNDİRİM KAMPANYASI GÖRMEDİM"

100 TL ile 150 TL arasında seyreden hamsi fiyatındaki düşüşten memnun olan Bekir Durmaz ise "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" şeklinde konuştu.

50 TL oldu! Fiyatı duyar duymaz koştular Böylesini görmedim Poşet poşet aldılar 3

50 TL oldu! Fiyatı duyar duymaz koştular Böylesini görmedim Poşet poşet aldılar 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Her gün gelip alıyorlar' Karar verdi '2 milyon 400 bin TL' ile kurdu'Her gün gelip alıyorlar' Karar verdi '2 milyon 400 bin TL' ile kurdu
Dünyada tek! 12 ay giriş yasağı varDünyada tek! 12 ay giriş yasağı var

Anahtar Kelimeler:
balık hamsi balık fiyatları fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.