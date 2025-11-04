50 TL oldu! Fiyatı duyar duymaz koştular 'Böylesini görmedim' Poşet poşet aldılar

Karadeniz’e kıyısı olmayan şehirde Mehmetpaşa Mahallesi’nde balıkçılık yapan Gökhan Aykurt, "Halkımız balık yesin diye bugün hamsinin fiyatını 50 TL yaptık. Bu sene hamsi bol. Bereketli geçiyor. Aşısı, iğnesi yok. Doğal kalan tek besin balık. Amasya’yı balığa doyuracağız" dedi.

"ALLAH KARADENİZ’DEN SU YERİNE HAMSİ VERMİŞ"

Balık fiyatını duyar duymaz sabah erkenden balıkçıya gelen vatandaşlardan Hatice Alp, "Allah Karadeniz’den su yerine hamsi vermiş" diye konuştu.

"BÖYLE BİR İNDİRİM KAMPANYASI GÖRMEDİM"

100 TL ile 150 TL arasında seyreden hamsi fiyatındaki düşüşten memnun olan Bekir Durmaz ise "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" şeklinde konuştu.