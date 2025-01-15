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  4. 6 liraya alıcı buluyor! Maliyetinin altında... Fiyatı düştü

6 liraya alıcı buluyor! Maliyetinin altında... Fiyatı düştü

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.01.2025 10:17
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Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen, sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun hasat dönemine girildi. Sabah erken saatlerde bahçeye giren ekseriya kadınlardan oluşan işçilerin hasat edip paketlediği limonların maliyetinin altında olan 6-7 TL'den alıcı bulduğu öğrenildi.

6 liraya alıcı buluyor! Maliyetinin altında... Fiyatı düştü

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de yılda 1 milyon tondan fazla üretimi gerçekleştirilen limonda yoğun hasat dönemi başladı. 100 bin dekardan fazla alanla en çok üretimin yapıldığı Erdemli'de sabaha erken saatlerde bahçeye giren işçiler, tek tek kestikleri limonları küfelerle taşıyıp kasaladıktan sonra piyasaya ve depolara kaldırılmak üzere ayrıştırma tesislerine gönderiyor. Bölge de 10 bin kişiye istihdam sağlayan limonda şu anda depoluk olan tescilli 'lamas' ile 'küt dikenli' cinsinin yoğun olarak hasat edildiği belirtildi. Mart sonu veya Nisan ayı başına kadar sürmesi beklenen hasatta toplanan limonların büyük bir bölümünün yazın tüketilmek üzere soğuk hava depolarına gönderildiği, bir kısmının ise Balkanlardan Avrupa'ya kadar birçok ülkeye gönderildiği ifade edildi.

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BAHÇEDE 6-7 TL

Limon üreticilerinden Nurettin Doğan, "Şu anda limonun kesilme zamanı, hasat yapılıyor. Bir kısmı götürüp satıyor, bir kısmı depoya koyuyor. Biz de depoya koyacak şekilde hazırlıyoruz. Şu anda bahçede limonun fiyatı 6 ile 7 TL arasında. Yazın da ne olur belli değil. Soğuk hava deposunda Temmuz ayına kadar duruyor" dedi.

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Su ve gübre gibi masrafları katmadan kesilen her 10 ton limonda 4 tonunun işçiliğe gittiğini belirten Doğan, en düşük işçinin günlüğünün ise 850 TL olduğunu kaydetti.

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KADINLAR LİMON ÜRETİMİ SAYESİNDE ÇALIŞIYOR

Narenciye işleme tesisinde çalışan kadınlardan Eşe Bulut, limonların dökümden itibaren boy boy ayrıldığını, kendilerinin de ayrıştırma işlemi yaptığını söyledi.

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Kendisi gibi kadınlara limon sayesinde çok büyük istihdam sağlandığına değinen Bulut, "Burası bizim ekmek kapısı. Limonun bize artısı çok fazla. Limon olmasa benim burada yapacağım bir işim olmaz. Limon sayesinde ben yılda 10 ay çalışıyorum. Burada çalışanlar evin yükünü omuzlayan, çocuklarına bakan insanlar. Gençlerimiz var onlar da çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor" dedi.

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"15 ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİYORUZ"

Limonun en yoğun hasat döneminde olduklarını aktaran narenciye işleme tesisi sahibi olan Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz ise, "Havalar iyiyken limonları kesip satabildiğimizi yurt içi ve dışına yolluyoruz, satamadığımızı depolara koyuyoruz. Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar 15 ülkeye ürün gönderiyoruz" diye konuştu.

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Bu sene maliyetlerin arttığına da dikkat çeken Karagöz, "Onun için rakiplerle rekabet şansımız azaldı. Dünyada limonu tek üreten biz değiliz. Mısır, İran, Çin ve İspanya var. İspanya dışındaki bütün ülkeler bizden daha avantajlı durumda. Çünkü oralarda maliyetler çok düşük. Ülkemizde maalesef ürün ucuz maliyet daha yüksek. Maliyeti düşüremediğimiz sürece hem içeride hem de dışarıda rekabet şansımız azalıyor. Desteksiz bu iş olmaz. Bunu ürün bazında desteklemek gerekiyor. Örneğin bu sene hangi ürün para etmiyorsa ona destek verilmesi gerekiyor. Bu sene de limona destek verilmesi gerekiyor. Limonun durumu çok da iyi değil" şeklinde konuştu.

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"BAŞKA İSTİHDAM SAĞLAYACAK SEKTÖR YOK"

Limonun bölgede oluşturduğu istihdamın altını çizen Karagöz, "Şu anda Mersin Erdemli'deyiz. Erdemli'de sanayi sektörü yok. Yaş sebze ve meyve sektöründen başka istihdam sağlayacak sektör ne Mersin'de, ne Adana'da, ne Hatay'da ne de Ege'de yok. Çalışan arkadaşlarımızın 3'te ikisi kadın. Bu özel üreticilere özel destek verilmesi gerekiyor. Devletimiz zaman zaman destek oluyor ama yeterli olmuyor. Devlet üreticisinin de, ihracatçısının da tüketicisinin de yanında olmak zorunda. Bizim sektörümüz direkt ve dolaylı yönden 10 milyon insana dokunuyor" diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
limon Mersin fiyat
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