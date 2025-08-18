FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

6 yıl önce ilk deneme yapıldı, destek ve 'alım garantisi' olunca yüzde 1500 arttı

Ordu'da, 2019 yılında 125 dekar alanda ilk denemesi yapılan siyez buğdayında Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere verdiği tohum desteği ve ‘alım garantisi' sayesinde üretim ve ekim alanları yüzde bin 500 artarak, 2 bin dekara ulaştı.

6 yıl önce ilk deneme yapıldı, destek ve 'alım garantisi' olunca yüzde 1500 arttı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ‘nitelikli tarım' projesi kapsamında başlatılan siyez üretimi meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından buğday dağıtımı yapılarak 6 yıl önce üretimine başlanan ve sözleşmeli tarım kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticileri desteklenen siyez buğdayı hasadı Mesudiye ilçesinde başladı.

6 yıl önce ilk deneme yapıldı, destek ve alım garantisi olunca yüzde 1500 arttı 1

2019 yılında 11 üretici ile 125 dekar alanda ilk denmesi yapılan siyez buğdayı üretimi her geçen gün arttı. Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantili ürünlerinden olan siyez buğdayı üreticiye güven verirken, bu güven üretim alanlarının da büyümesini sağladı. Başlandığında 125 dekar olan üretim alanı bugün itibari ile 2 bin dekara ulaşırken üreticiye verilen toplam tohum desteği ise 40 tonu geçti. Ordu topraklarını seven siyez buğdayı için bu yıl da hasat başladı. Verim ve kalitesi ile üreticinin vazgeçemediği ürünler arasına giren siyez, özellikle fındık tarımının az olduğu Mesudiye ilçesinde üreticilerin yüzünü güldürdü.

6 yıl önce ilk deneme yapıldı, destek ve alım garantisi olunca yüzde 1500 arttı 2

"BUĞDAYI EKMEK, SAPLARI HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANILIYOR"

Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi'nde siyez buğdayı üretimi yapan Mustafa Atmaca ve Murat Özdamar, verdiği tüm destekler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti. Desteklerle siyez üretimine başladıklarını aktaran üreticiler, o günden bu yana siyez buğdayı ürettiklerini ve güzel verim elde ettiklerini söyledi. Hasat sezonunda çok iyi geçtiğini ifade eden üreticiler, buğdayın ekmeğinin çok lezzetli saplarının da hayvan yemi olarak çok verimli olduklarını belirttiler. Üreticiler ayrıca siyez üretimine başlamalarına ve daha da büyütmelerine sağlayan en önemli etkenin ise Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi olduğunu sözlerine eklediler.

6 yıl önce ilk deneme yapıldı, destek ve alım garantisi olunca yüzde 1500 arttı 3

DNA'SI BOZULMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE ÇOK TERCİH EDİLİYOR

DNA'sı bozulmamış olması nedeniyle en çok tercih edilen buğday türlerinden biri olan siyez buğdayından yapılan bulgur, ekmek gibi ürünler antioksidan bakımından son derece zengin bir özelliğe sahip bulunuyor. Bu özelliği nedeni ile hücre yapısının korunmasını ve yaşlanmayı geciktiren siyez ekmeği mineral, vitamin posa ve lif bakımından zengin bir besin deposu olarak biliniyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandıHazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı

Anahtar Kelimeler:
Ordu üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Konut kredisi faizi için hem rakam hem tarih verdi!

Konut kredisi faizi için hem rakam hem tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.