60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor. Mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini söyledi.

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

"SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

60 BİN TL MAAŞLA ÇALIŞAN BULAMIYORLAR, ÇEVRE İLLERDEN ARAYIŞA GİRDİLER

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

