60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

"SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

60 BİN TL MAAŞLA ÇALIŞAN BULAMIYORLAR, ÇEVRE İLLERDEN ARAYIŞA GİRDİLER

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı. (İHA)

