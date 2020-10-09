FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar

62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 09.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Bolu'da, bir marangozhanede 1958 yılından beri geleneksek usulle tonet sandalye yapılıyor. Üretilen ahşap sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılabiliyor. Özel yapım sandalyeler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor, ayrıca tarihi dizilerde de dekor olarak kullanılıyor.

62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar

Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir marangozhanede, 18'inci yüzyılda Avusturyalı marangoz Michael Thonet'in geliştirdiği teknik ile 62 yıldır tonet sandalye üretiliyor.

62-yildir-ayni-teknikle-sandalye-uretiyorlar_6155_dhaphoto3

Buharla yumuşatarak ahşaba bükme ve şekil verme işleminin yapıldığı sandalyeler, sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Kayın ağacından üretilen sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılabiliyor. Tesiste ilk açıldığı yıl olan 1958 yılına ait bir tonet sandalye de hala sapasağlam duruyor.

62-yildir-ayni-teknikle-sandalye-uretiyorlar_6155_dhaphoto4

Nadir olarak kullanılan teknikle yapılan sandalyelerin tanesi bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Sandalyeler ayrıca tarihi dizilerde de dekor olarak kullanılıyor.

27 yıldır tonet sandalye üretim tesisinde usta olarak çalışan 2 çocuk babası Yusuf Ayvaz (51) "Malzemede kayın ağacı kullanıyorum. Onun için sağlam oluyor. Önce kereste halinde alıyoruz biz bu malzemeyi. Bunu ebatlara göre kesiyoruz. Kestikten sonra temizliği ve zımparasını yapıyoruz. Sonra malzemeyi büküyoruz. Zımparalayıp montajlıyoruz. Bunlar sağlam, ancak yağmur görmemesi gerekiyor. Yağmur görmediği sürece sorun yok. Malzemeyi kestikten bir gün sonra fırına koyuyoruz. Bir gün boyunca buhar fırınında kalıyor. Buharlandıktan sonra yumuşuyor ve bükmesini yapıyoruz. Yumuşamadan bükemeyiz zaten. Burası 62 yıldır hizmet veriyor. Türkiye'de benzeri çok az sayıda var. Yok olmak üzere olan bir şey aynı zamanda" dedi.

62-yildir-ayni-teknikle-sandalye-uretiyorlar_6155_dhaphoto5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyorSadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Altının ons fiyatı uçtu!
Altının ons fiyatı uçtu!
Dev ayakkabı markasının kurucusu hayatını kaybetti
Dev ayakkabı markasının kurucusu hayatını kaybetti
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kendiliğinden yetişiyor, tezgahta 10 lira
Kendiliğinden yetişiyor, tezgahta 10 lira
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Çukurda 4 gün yakılıyor! Kilosu 300 lira...
Çukurda 4 gün yakılıyor! Kilosu 300 lira...
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 55 lira! Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor
Kilosu 55 lira! Dört bir yandan sipariş yağıyor
Dağdan topladıkları menengiçlerin kilosunu 15 liradan satışa sunuyorlar
Dağdan toplayıp kilosunu 15 liradan satıyorlar
Sadece Elazığ'da üretilen 'vişne mermeri', 45 ülkeye ihraç ediliyor
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
2 çocuk annesi, mikrokrediyle kendi işini kurdu
2 çocuk annesi, mikrokrediyle kendi işini kurdu
Muş’ta ilk defa ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeği hasadına başlandı
İlk defa ekimi yapıldı! Yeni gelir kapısı olacak
Van'ın 'reşik' ayakkabıları, ABD ve Almanya'ya pazarlanıyor
Van'da yapılıyor, dünyaya satılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.