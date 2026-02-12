7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’ Akşama kadar çalışıyorlar

Gölpazarı Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini üyesi kadınlar başta ilçeye ait yöresel olmak üzere baklava, yufka, makarna, erişte, tarhana, börek, lokum gibi el emeği ürünleri yaparak ev ekonomisine yardımcı oluyor.

Saat 09.00'da kooperatife gelen kadınlar 17.00'a kadar yaptıkları ürünleri yine kooperatif bünyesinde satış yerinde satışını gerçekleştiriyorlar. Bilecik ve diğer ilçelerinde birçok ürün gönderen kooperatif üyesi kadınlar adeta arı gibi çalışıyorlar.

“ÇOK YOĞUN TALEP VAR”

Gölpazarı Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Hanife Özkan, kooperatifi 7 kadının bir araya gelmesinden kurulduğunu anlatarak, şu sözleri kullandı:



"Kooperatifimizi Gölpazarı'nı tanıtmak ve bir şeyler yapmak amaçlı kurduk. Bütün kadınlar adına, Gölpazarı kadınları adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani güzel arkadaşlarımızla da aramızda muhabbetimiz var, iş hiç koymuyor, burada günlerimiz güzel geçiyor. Baklava yapmakla meşgulüz. Talepler karşısında çok talebimiz var ama başarmak için mücadele ediyoruz. Sabah dokuzda geliyoruz, akşam dört gibi, beş gibi bırakıyoruz. Zor ama güzel. Çok yoğun talep var, o yüzden karşılamaya çalışıyoruz"



“HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Hanife Özkan açıklamasının devamında, "Aslında burası gözleme evi, haftada beş gün açık oluyor. Her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Yufka olsun, makarna, erişte olsun, tarhana olsun, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İlçe dışına da gönderiyoruz. Bilecik'ten falan geçen sene bir göndermiştik, tanınınca talep oluyor. Yani kadın, kadının yurdudur" dedi.

