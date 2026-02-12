FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’ Akşama kadar çalışıyorlar

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde saat 09.00'da kooperatife gelen kadınlar, 17.00'a kadar yaptıkları baklavaları satarak ev ekonomisine yardımcı oluyor. 7 kadının kurduğu kooperatifte kapılar sabah açılıyor, akşama kadar arı gibi çalışılıyor. Gölpazarı Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi, “Çok yoğun talep var, o yüzden karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’ Akşama kadar çalışıyorlar

Gölpazarı Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini üyesi kadınlar başta ilçeye ait yöresel olmak üzere baklava, yufka, makarna, erişte, tarhana, börek, lokum gibi el emeği ürünleri yaparak ev ekonomisine yardımcı oluyor.

7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’ Akşama kadar çalışıyorlar 1

Saat 09.00'da kooperatife gelen kadınlar 17.00'a kadar yaptıkları ürünleri yine kooperatif bünyesinde satış yerinde satışını gerçekleştiriyorlar. Bilecik ve diğer ilçelerinde birçok ürün gönderen kooperatif üyesi kadınlar adeta arı gibi çalışıyorlar.

“ÇOK YOĞUN TALEP VAR”

Gölpazarı Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Hanife Özkan, kooperatifi 7 kadının bir araya gelmesinden kurulduğunu anlatarak, şu sözleri kullandı:
7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’ Akşama kadar çalışıyorlar 2

"Kooperatifimizi Gölpazarı'nı tanıtmak ve bir şeyler yapmak amaçlı kurduk. Bütün kadınlar adına, Gölpazarı kadınları adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani güzel arkadaşlarımızla da aramızda muhabbetimiz var, iş hiç koymuyor, burada günlerimiz güzel geçiyor. Baklava yapmakla meşgulüz. Talepler karşısında çok talebimiz var ama başarmak için mücadele ediyoruz. Sabah dokuzda geliyoruz, akşam dört gibi, beş gibi bırakıyoruz. Zor ama güzel. Çok yoğun talep var, o yüzden karşılamaya çalışıyoruz"
7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’ Akşama kadar çalışıyorlar 3

“HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Hanife Özkan açıklamasının devamında, "Aslında burası gözleme evi, haftada beş gün açık oluyor. Her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Yufka olsun, makarna, erişte olsun, tarhana olsun, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İlçe dışına da gönderiyoruz. Bilecik'ten falan geçen sene bir göndermiştik, tanınınca talep oluyor. Yani kadın, kadının yurdudur" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Smart Güneş'te (SMRTG) anlaşma sağlandı! Üretim yeniden başladıSmart Güneş'te (SMRTG) anlaşma sağlandı! Üretim yeniden başladı
Bakan Bayraktar: 'Toprak altında 10 bin ton altınımız var'Bakan Bayraktar: 'Toprak altında 10 bin ton altınımız var'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Bilecik baklava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.