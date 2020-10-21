700 metrekare arsadan bir ton ürün! Yeni gelir kapısı: Ahududu

Çakmak, yetiştirdiği ürünün oldukça kaliteli olduğunu vurgulayarak, "İlçede insanlar geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Ancak bu meyvenin yetiştirilerek, üretiminin geliştirilmesi bizler için çok iyi olur. Çünkü ahududu yetiştiriciliğinin ilçede artırılmasını istiyoruz. Belki bu meyve sayesinde ilçemizin kaderi değişir. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyoruz." dedi.

Ahudududan 1 ton ürün aldığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Ürün Türkiye'de ahududu yurt dışında ise frambuaz olarak biliniyor. Tür bakımından çileğe benzediği için hızlı tüketilmesi gerekiyor. Topladığımız ürünleri dondurucuda muhafaza ediyoruz. Genellikle pastanelere satıyorum. Elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitimine harcıyorum. Ancak pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum."

Çakmak, ilçenin turizm bakımından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, ilçeye gelen turistleri bahçesine davet etti.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da Düzköy ilçesinde ahududu yetiştiren üretici Çakmak'ın bahçesini gezerek, bilgi aldığını dile getirdi.

Eyüpoğlu, her zaman üreticilerin yanlarında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Pazarlama konusunda sıkıntıları var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alanda gördüğümüz boş arazileri de 'nasıl değerlendirebiliriz?' diye araştırıyoruz. Hatta aronya meyvesini bile burada deneme dikimleri yapıp, çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Memleketin her bölgesinde her ürün yetişebiliyor. Yeter ki çiftçilerin yanında olalım, onlara destek verelim. Bizim insanımız zaten çalışkan onlara destek olduğumuz zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum."

KAYNAK:AA

