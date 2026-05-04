81 ilde tezgahlarda! Fiyatı 100 TL ‘Marketlere veriyoruz’

Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla diğer türlerden ayrılan dumanlı papaz eriğinde hasat başladı.

81 İLE GÖNDERİLİYOR

İşçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek erikleri toplamaya başladı. Toplanan erikler, tarlada paketlendikten sonra iç piyasada tüketilmek üzere başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle eriğin kilogramı 100 ile 110 lira arasında satışa sunuluyor.



YURT DIŞINA GÖNDERMİYORLAR

Üreticilerden Kamuran Toprak (40), bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirtip, şu cümleleri kurdu:

"Bu sene mahsul çok iyi, erik çok. Rekolte güzel. Havaların soğuk geçmesiyle eriklerin boyunda olumsuzluk yaşanmadı. Şu an hasada başladık ancak masraflar çok ağır. Bir işçinin günlük yevmiyesi 1650 lira. İşçi için de iyi bir rakam değil ama servisle birlikte bize maliyeti 1900 lirayı buluyor. Üretimde kilogram maliyeti yaklaşık 80 liraya ulaşıyor. Şu anda erik 100 ile 110 lira arasında satılıyor. Bu fiyatın altına düşmesi zarar anlamına gelir. Ürünleri yurt dışına göndermiyoruz, tamamen iç piyasaya, market zincirlerine veriyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 iline buradan ürün gönderiyoruz"

Kaynak: DHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır