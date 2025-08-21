FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı 'Tedirgin etti' Tüm bakımlarını yapıyordu 'Çok garip bir durum'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ağustos ayı ortasında elma ağaçlarının çiçek açması vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Bahçe sahibi Şeyhmus Al, elma ağacının yaz ortasında çiçek açmasının dikkat çekici olduğunu ifade ederek, "Bahçemin tüm bakımlarını normalde yapıyorum, ama şu anda ağaçların çiçek açması beni tedirgin etti" dedi.

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı 'Tedirgin etti' Tüm bakımlarını yapıyordu 'Çok garip bir durum'

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da, son yılların en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı ağustos ayında sıra dışı bir doğa olayı gözlemlendi. Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde bulunan bir bahçedeki yaklaşık 10 elma ağacı, meyve mevsiminde yeniden çiçek açtı.

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı Tedirgin etti Tüm bakımlarını yapıyordu Çok garip bir durum 1

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN!

Bahçedeki diğer elma ağaçlarının meyve verdiği görülürken, çiçek açan ağaçlar vatandaşların dikkatini çekti. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlanan bu olağan dışı durum karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı Tedirgin etti Tüm bakımlarını yapıyordu Çok garip bir durum 2

"TEDİRGİN ETTİ"

Bahçe sahibi Şeyhmus Al, yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Bağ evinde 10 tane elma ağacım var. Elma ağaçları normalde ağustos ayında meyve vermesi lazımken, benimkiler şimdi çiçek açmış, şaşkınlıklar içerisindeyim. Bahçemin tüm bakımlarını normalde yapıyorum, ama şu anda ağaçların çiçek açması beni tedirgin etti, bazıları iklim değişikliğinden diyor ama bende anlamadım. İnşallah bu çiçekler meyve olur ve elmalarımızı yeriz" dedi.

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı Tedirgin etti Tüm bakımlarını yapıyordu Çok garip bir durum 3

"NE YETİŞİR BİLMEYECEĞİZ"

Çiçek açan elma ağaçlarını gören mahalle sakinlerinde, "Elma ağaçlarının yaz ortasında çiçek açtığını görmek çok garip bir durum. Eskiden mevsimler belliydi, ama şimdi her şey değişti. Bu gidişle hangi mevsimde ne yetişir bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, meyve ağaçlarının yanlış zamanda çiçek açmasının, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık dalgalanmaları ve düzensiz yağışlarla ilgili olabileceğini belirtiyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde çekmeyen hatlar masada: Japonya formülü ile tek mesajda...Depremde çekmeyen hatlar masada: Japonya formülü ile tek mesajda...
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

Anahtar Kelimeler:
elma Çiftçi Bahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

'Herkes hücum etti' Artış için 'ÖTV'yi işaret etti! 'Bir gecede değişebilir'

'Herkes hücum etti' Artış için 'ÖTV'yi işaret etti! 'Bir gecede değişebilir'

2 haftada yüzde 15 yükseldi! 'Talep sıfıra indi'

2 haftada yüzde 15 yükseldi! 'Talep sıfıra indi'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.