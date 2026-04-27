Yüz güldürecek gelişme: 'Yasak kalktı' Yağışlar durumu değiştirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuraklık endişesiyle geçtiğimiz kasım ayında getirilen çeltik ve ikinci ürün ekimi yasağı, kış ve bahar aylarında etkili olan bol yağışların ardından kaldırıldı. Manyas Barajı ve Gölü'ndeki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine yaklaşması, bölge çiftçisine derin bir nefes aldırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şubat ayı uzun yıllar yağış ortalaması 75 kilogram olan Bursa'ya bu yılın aynı ayında 129 kilogram yağış düştü. Tarımsal üretimin önde gelen ilçelerinden Karacabey'de metrekareye 95,3 kilogram, Mustafakemalpaşa'da 105,8 kilogram yağış oldu. Mevsim ortalaması metrekareye 70 kilogram olan martta ise 92,8 kilogram yağış gerçekleşen Bursa'da, Karacabey 127, Kestel 71,9, Mustafakemalpaşa ise 106,2 kilogram yağış aldı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki yoğun yağışlar, Uluabat Gölü'nün taşmasına ve bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına yol açarken, tarımsal sulama rezervlerini ise tamamen doldurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı

Yüz güldürecek gelişme: Yasak kalktı Yağışlar durumu değiştirdi 1

"SUYUMUZ BOL, BİR SIKINTIMIZ YOK"

Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Manyas Gölü ve barajındaki su seviyesinin kritik noktalara gerilediğini, bu sebeple Bursa Valiliği kararıyla ekim yasağı getirildiğini hatırlattı. Yağışların durumu değiştirdiğini belirten Düzen, "Hem göl hem de barajdaki durum şu anda gayet iyi. Doluluk oranının yüzde 95 seviyesinde olduğunu öğrendik. Suyumuz bol, bir sıkıntımız yok. Hatta fazlasıyla var, binlerce dönüm arazi şu an su altında." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 TL'ye aldı, 20 bin TL tazminat geldi: Fark edince harekete geçti 200 TL'ye aldı, 20 bin TL tazminat geldi: Fark edince harekete geçti

Yüz güldürecek gelişme: Yasak kalktı Yağışlar durumu değiştirdi 2

EKONOMİYE İKİNCİ ÜRÜN KATKISI

Yasağın kalkmasının bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Düzen, şunları kaydetti:
"Bölgemizde yaklaşık 25-30 bin dönüm alanda çeltik üretiliyor. Yasağın kalkmasıyla çiftçimiz tarlasını hazırlayıp tohumunu toprakla buluşturacak. Ayrıca ikinci ürün ekimindeki yasak da kalktı. Buğdayını hasat eden çiftçimiz yerine ikinci ürününü ekebilecek. Bu durum hem üreticimizin yüzünü güldürecek hem de ekonomiye ciddi katkı sağlayacak. Bütün çiftçilerimiz adına bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 dönümlük arazi 8 dönümlük verimli tarım alanına dönüştü 2 dönümlük arazi 8 dönümlük verimli tarım alanına dönüştü

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladı
"Altında ezber bozuldu" diyerek onlara dikkat çekti: 'Bunu kimse dillendirmek istemiyor'"Altında ezber bozuldu" diyerek onlara dikkat çekti: 'Bunu kimse dillendirmek istemiyor'

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

