FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Akın ettiler! Talep yağınca üretim arttı, yoğun mesai başladı 'Satışlar daha da artacak'

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına akın ederken, kentin tarihi çarşılarından biri olan Sobacılar Çarşısı’nda da mangal ve semaver üretimi için hareketlilik yaşanıyor. Çarşı esnafı, özellikle el yapımı semaver ve mangallara ilginin yüksek olduğunu belirtti. Esnaf, yaz sezonunda satışların daha da artmasını bekliyor.

Akın ettiler! Talep yağınca üretim arttı, yoğun mesai başladı 'Satışlar daha da artacak'

Özellikle hafta sonları Van Gölü sahilinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, mangal yapıp semaver çayı içerek doğanın tadını çıkarıyor. Piknik hazırlıkları kapsamında semaver ve mangal ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise soluğu Sobacılar Çarşısı’nda alıyor. Kış aylarında soba üretimi ve tamiratıyla geçimini sağlayan çarşı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte üretimlerini semaver ve mangala yöneltti.

AW447705_01

TALEP ARTINCA ESNAF YOĞUN MESAİYE BAŞLADI

Vatandaşlardan gelen talebin artmasıyla esnaf da yoğun mesai yapmaya başladı.

AW447705_05

Çarşı esnafı, özellikle el yapımı semaver ve mangallara ilginin yüksek olduğunu belirterek, yaz sezonunda satışların daha da artmasını bekliyor.

AW447705_02

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, kış sezonu boyunca soba imalatı yaptıklarını hatırlattı.

AW447705_03

"HAVA SICAKLIKLARININ ARTIŞIYLA DAHA İYİ SATIŞ BEKLİYORUZ"

Havaların ısınmasıyla birlikte mangal ve semaver imalatına başladıklarını ifade eden Akcan, "Hem kendi üretimimiz olan mangallar var hem de hazır gelenler var. Günlük 50 civarında mangal ve 10 adet de semaver üretimimiz oluyor. Yoğunluğumuz henüz başladı. İleriki günlerde hava sıcaklıklarının artışıyla daha iyi satış bekliyoruz" dedi. (İHA)

AW447705_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evi kiralarken gizlice imzalatmış!Evi kiralarken gizlice imzalatmış!
Spot piyasada doğal gaz fiyatlaSpot piyasada doğal gaz fiyatla

Anahtar Kelimeler:
Van üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sapık patronun savunması çileden çıkarttı!

Sapık patronun savunması çileden çıkarttı!

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Kira fiyatları, enflasyon... Bakan Şimşek 'en önemli gündemimiz' diyerek hem tarih hem rakam verdi

Kira fiyatları, enflasyon... Bakan Şimşek 'en önemli gündemimiz' diyerek hem tarih hem rakam verdi

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücrette net konuştu

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücrette net konuştu

'Gram altında bu hızla yükselişler devam ederse...' O rakamı işaret etti

'Gram altında bu hızla yükselişler devam ederse...' O rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.