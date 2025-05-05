Akın ettiler! Talep yağınca üretim arttı, yoğun mesai başladı 'Satışlar daha da artacak'

Özellikle hafta sonları Van Gölü sahilinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, mangal yapıp semaver çayı içerek doğanın tadını çıkarıyor. Piknik hazırlıkları kapsamında semaver ve mangal ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise soluğu Sobacılar Çarşısı’nda alıyor. Kış aylarında soba üretimi ve tamiratıyla geçimini sağlayan çarşı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte üretimlerini semaver ve mangala yöneltti.

TALEP ARTINCA ESNAF YOĞUN MESAİYE BAŞLADI

Vatandaşlardan gelen talebin artmasıyla esnaf da yoğun mesai yapmaya başladı.

Çarşı esnafı, özellikle el yapımı semaver ve mangallara ilginin yüksek olduğunu belirterek, yaz sezonunda satışların daha da artmasını bekliyor.

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, kış sezonu boyunca soba imalatı yaptıklarını hatırlattı.

"HAVA SICAKLIKLARININ ARTIŞIYLA DAHA İYİ SATIŞ BEKLİYORUZ"

Havaların ısınmasıyla birlikte mangal ve semaver imalatına başladıklarını ifade eden Akcan, "Hem kendi üretimimiz olan mangallar var hem de hazır gelenler var. Günlük 50 civarında mangal ve 10 adet de semaver üretimimiz oluyor. Yoğunluğumuz henüz başladı. İleriki günlerde hava sıcaklıklarının artışıyla daha iyi satış bekliyoruz" dedi. (İHA)