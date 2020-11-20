Aktarlarda gram ile satılıyor! Safranın kilosu 50 bin TL

Keskin ve acımsı bir tadının yanında parfümeri, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak tüketilen Safran bitkisinin hasadı başladı.

Aktarlarda gramla satılan safranın kilo fiyatının 40 ila 50 bin TL civarında olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, safranın ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Saylak, “Yaklaşık 160 kg safran çiçeğinden 1 kilogram civarında kuru safran elde edilebiliyor. Safran ekonomik değeri çok yüksek bir ürün. Coğrafi konumu nedeniyle Muğla safran üretimine çok uygun. Önümüzdeki süreçte safran üretimi çiftçilerimize tavsiye edilecek bir ürün” dedi.

'ALTERNATİF ÜRÜNLER ARASINDA YER ALABİLİR'

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde özel bir işletmeye ait tarlada safran üretiminin başarılı olduğuna işaret eden Saylak, “Firma 2016 yılında 400 metrekare alanda 50 kilo safran soğanıyla üretime başladı. Bu yıl üretimini 700 kilogram soğan ile 6 dekara çıkardı. Firma yetkilileri safranın 300 rakımlı arazilerde verimin çok iyi olduğunu, ürünlerini toptan ve perakende olarak sattıklarını ve üretim alanlarını önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planladıklarını söylediler. Bu bizim için de bir üretim örneği oluşturuyor. Bölgede alternatif ürünlere ihtiyaç duyan çiftçilerimize ekonomik geliri yüksek safran üretimini tavsiye ediyoruz” dedi.