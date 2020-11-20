FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Aktarlarda gram ile satılıyor! Safranın kilosu 50 bin TL

Aktarlarda gram ile satılıyor! Safranın kilosu 50 bin TL

KOBİ HABERLERİ  | 20.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en fazla endemik bitki türlerinin yer aldığı Muğla’ya endemik türler arasına Safran bitkisi de eklendi. Aktarlarda gramla satılan safranın kilo fiyatının 40 ila 50 bin TL civarında.

Aktarlarda gram ile satılıyor! Safranın kilosu 50 bin TL

Keskin ve acımsı bir tadının yanında parfümeri, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak tüketilen Safran bitkisinin hasadı başladı.

Aktarlarda gramla satılan safranın kilo fiyatının 40 ila 50 bin TL civarında olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, safranın ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Saylak, “Yaklaşık 160 kg safran çiçeğinden 1 kilogram civarında kuru safran elde edilebiliyor. Safran ekonomik değeri çok yüksek bir ürün. Coğrafi konumu nedeniyle Muğla safran üretimine çok uygun. Önümüzdeki süreçte safran üretimi çiftçilerimize tavsiye edilecek bir ürün” dedi.

AW170676_02

'ALTERNATİF ÜRÜNLER ARASINDA YER ALABİLİR'

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde özel bir işletmeye ait tarlada safran üretiminin başarılı olduğuna işaret eden Saylak, “Firma 2016 yılında 400 metrekare alanda 50 kilo safran soğanıyla üretime başladı. Bu yıl üretimini 700 kilogram soğan ile 6 dekara çıkardı. Firma yetkilileri safranın 300 rakımlı arazilerde verimin çok iyi olduğunu, ürünlerini toptan ve perakende olarak sattıklarını ve üretim alanlarını önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planladıklarını söylediler. Bu bizim için de bir üretim örneği oluşturuyor. Bölgede alternatif ürünlere ihtiyaç duyan çiftçilerimize ekonomik geliri yüksek safran üretimini tavsiye ediyoruz” dedi.

AW170676_03

'AĞIRLIĞININ 100 BİN KATINI BOYUYOR'

İl Müdürü Saylak, Tıbbi ve aromatik bir bitki olan safran, antioksidan, hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği ile gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe, kendi ağırlığının 100 bin katını boyama özelliğiyle de boya sektöründe yüksek talep gören önemli bir ürün olduğunu belirtti. Saylak, “Safranın ekonomik değerinin çok yüksek olması ve dünyadaki talebin fazla oluşu, safran tarımını önemli duruma getiriyor. Geçmişte geniş alanlarda safran yetiştirilirken, safran tarımının tekrar canlandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi için de büyük kazanç sağlayacak” diye konuştu.

300 İLA BİN 200 RAKIMINDA YETİŞİYOR

Türkiye’nin safran ihtiyacının yüzde 70’ni ithal ettiğini, çiftçilerin kırsal bölgelerde 500 metrekare ya da bir dekarda safran üretimi yapabileceklerini ifade eden Saylak, safranın 300 ila 1200 rakımda susuz yetişebilen bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Kilosu 300 lira oldu! Gramla satılıyorKilosu 300 lira oldu! Gramla satılıyor
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Ünlü yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Ünlü yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ihlamurun kilosu 300 lira! Gramla satılıyor
Kilosu 300 lira oldu! Gramla satılıyor
Denizi olmayan Gümüşhane’den Somon ihraç ediliyor
Dünyanın en iyisi bu ilde! Denizi yok ama Rusya'ya ihraç ediyor
Havalar kurak gidince mantar fiyatları yüzde 100 zamlandı
Havalar kurak gidince fiyatları yüzde 100 zamlandı
Binbir zahmetle yapılan defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor
Binbir zahmetle yapılıyor! Litresi 100 TL'ye satılıyor
Unutulmaya yüz tutmuştu! Kadınların elinde hayat buldu, Avrupa'ya pazarlandı
Unutulmaya yüz tutmuştu! Kadınların elinde hayat buldu, Avrupa'ya pazarlandı
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
5 yıl araştırdı, bağırsaktan yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.