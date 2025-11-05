Bahçede toprağa saklı kesede bulundu! 5 milyon TL'lik altın ve para...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Kasım tarihinde bir evden gerçekleştirilen hırsızlıkta 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalındı. İhbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

NARENCİYE BAHÇESİNDE TOPRAĞA SAKLADIKLARI KESE BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde, olayın şüphelileri M.B. ve M.A.C. yakalandı ve narenciye bahçesinde toprağa sakladıkları kese bulunarak 111 adet Cumhuriyet altını, 6 adet yarım altın, 12 adet çeyrek altın, 17 bin 800 TL para ve 1 adet çift küpe ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır