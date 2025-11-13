FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Balıkçılar bu 3 balığın peşinde! Sadece 4 ayları var

Çanakkale'de balık av sezonunun ortalarına doğru gelinirken hamsi ve sardalya fiyatını koruyarak vatandaşın gözdesi türler arasına girdiler. Çanakkale'de balıkhali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, sezonun güzel başladığını kaydederek, lüferde güncel fiyatların bin 500 TL, bin 700 TL aralığında olduğunu kaydetti.

Balıkçılar bu 3 balığın peşinde! Sadece 4 ayları var

Çanakkale Boğazı'nda lüfer balığının göç akımının bitmesiyle 750, bin lira arasında seyreden lüfer balığı şu an ise bin 500 lira ile bin 700 lira bandında tezgahlarda yerini alıyor. Geçen sene balıkçıların ağlarını şenlendiren palamuttan ise bu sene ses gelmedi. Tezgahlarda fiyatını koruyarak bolluk gösteren hamsi ve sardalya ise 200, 250 lira bandında seyrederek vatandaşın tercihi oldu.

Balıkçılar bu 3 balığın peşinde! Sadece 4 ayları var 1

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Çanakkale'de balıkhali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sezonumuz güzel başladı. Sezonun başında lüfer yüzünü gösterdi. Ondan sonra lüferin fiyatları 800 TL'ye, 750 TL'ye, 1000 TL'ye kadar o aralıklarda seyretti. Ondan sonra ufak bir akım oldu. Akımın sonrasında biraz lüferin azalmasıyla beraber şu anda güncel fiyatlar bin 500 TL, bin 700 TL bandında. Tezgahlarda o fiyatlara kadar yükseldi. Bunu da neye bağlıyoruz? Suların ve hava ısısının sıcak gitmesi, iklimsel değişiklikler, balıkların göç yönünün değişmesi. Yani lüfer hızlı bir şekilde Çanakkale Boğazı'na girdi ve geçti. Şimdi azalmasından dolayı fiyatı da otomatik olarak yükseldi"

Balıkçılar bu 3 balığın peşinde! Sadece 4 ayları var 2

PALAMUT YOK

Denizlerde palamut balığının az olduğuna dikkat çeken balıkçı Hasan Doğuş Tunç, "Palamut çok azdı bu sene. Palamutumuz yoktu. Palamut da 500 liradan başladı fiyatlar. O da iyice azalmasıyla beraber tane 600, 700, 800 lira bandında. Balığın boyutuna göre palamut fiyatı da o aralıklarda geziyor" diye konuştu.
Balıkçılar bu 3 balığın peşinde! Sadece 4 ayları var 3

HANGİ BALIK FİYATLARI UYGUN?

Uygun fiyatlı balıklara değinen Hasan Doğuş Tunç, "Ucuz balıklarımıza gelelim. Hamsimiz gayet ucuz. Bu sene hamsi yüzünü gösterdi. Vatandaşın ve balıkçının, büyük balıkçının yüzünü hamsi güldürdü. Balık tezgahlarında hamsinin fiyatı da 200 ve 250 lira bandından satılıyor. Çanakkale'nin meşhur sardalyası o zaten hiç kesmedi. Onun da fiyatı 200, 250 lira bandında. Onun yanı sıra diğer balık çeşitlikleri de ortalamanın iki tık üzerinde diyebiliriz. Hamsi ve istavrit, sardalya bunların fiyatları gayet makul ve uygun. Ama diğer balıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor şu anda" ifadelerini kullandı.
Balıkçılar bu 3 balığın peşinde! Sadece 4 ayları var 4

BALIKÇILAR O BALIKLARIN PEŞİNDE!

Balıkçıların lüfer, palamut ve torikin peşinde olduğunu söyleyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz açıldığımız zaman bu alamana dediğimiz ağlarla lüfer, palamut ve torik yani o üç balığı onun peşindeyiz. Şu anda bütün balıkçılar onun peşinde. Çünkü: eylül, ekim, kasım, aralık sezonuna kadar bu üç balığın Çanakkale Boğazı'nda göçü gerçekleşiyor ve balık Karadeniz'den Marmara'dan Ege'ye doğru göç ettiği için Çanakkale bölgesindeki geçiş noktası oluyor. Bütün balıkçılarda palamutun, lüferin, torikin peşinde."
Balıkçılar bu 3 balığın peşinde! Sadece 4 ayları var 5

Balıkhane tezgahlarında hamsinin kilosu 250, sardalya 250, istarvit 300, karagöz 400, çipuranın kilosu 500, mezgit 550, levrek 600, palamutun tanesi ise 800 liradan liradan satılıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Economist 2026 kapağı geldi! 2026'da dünyayı neler bekliyor?Economist 2026 kapağı geldi! 2026'da dünyayı neler bekliyor?
Bakan Kurum: Memleket aşkıyla 350 bin yuva tamamBakan Kurum: Memleket aşkıyla 350 bin yuva tamam

Anahtar Kelimeler:
balık Çanakkale lüfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.