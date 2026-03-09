FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü

Adana'da devlet desteğiyle kurduğu çikolata imalathanesinde 8 kadını istihdam eden 40 yaşındaki Meliha Bulut, satışa sunduğu lezzetlerle hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor. Gelen talepler doğrultusunda işini büyütmek için başvurduğu destekleri aktaran Bulut "İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var. Bunları kesinlikle araştırmalarını ve faydalanmalarını isterim. Ben de öyle başladım" dedi.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Meliha Bulut, 15 yıl gıda sektöründe çalıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşından öğrendi: Hayali gerçekleşti, işinin patronu oldu Arkadaşından öğrendi: Hayali gerçekleşti, işinin patronu oldu

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 1

Bulut, edindiği tecrübeyi kendi iş yerinde değerlendirme hedefiyle 2021'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 2

Kadın girişimcilere yönelik iş geliştirme desteğinden yararlanan Bulut, aynı yıl Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde çikolata imalathanesi kurdu.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 3

İmalathanesinde 30 çeşit çikolata yapan Bulut, ürünlerini perakende ve toptan satmaya başladı.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 4

Bulut, işini büyütmek için geçen yıl Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 5

Proje kapsamında verilen destek sayesinde yeni makine ve ekipmanlar alan Bulut, istihdam ettiği 8 kadınla hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 6

AYDA ORTALAMA 1 TON ÇİKOLATA ÜRETİYORLAR

Meliha Bulut, AA muhabirine, devlet desteğiyle kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 7

Hedefine ulaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bulut, "İşletme kurmamdaki en büyük amacım, çocukların katkı ve koruyucu madde olmadan çikolata tüketmesini sağlamak ve kadın istihdamını artırmaktı." dedi.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 8

Bulut, farklı illerden sipariş aldıklarını, ayda ortalama 1 ton çikolata ürettiklerini anlattı.

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 9

Sektörde 6'ncı yıla girdiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Başlangıçta bireysel müşterilerimiz için üretim yapıyorduk, daha sonra Adana'daki işletmelerden gelen talep üzerine onların da üretimine destek olmaya başladık. Bu anlamda tabii ki desteğe ihtiyacımız vardı. ÇKA'nın SEECO Projesi kapsamında üretim bandımıza yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Bu makine ve ekipmanlar daha fazla ve kusursuz üretim yapmamıza destek oldu."

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 10

"İŞLETME AÇMAK İSTEYEN KADINLAR İÇİN BİRÇOK PROJE VAR"

Bulut, çikolata çeşidini 30'dan 50'ye çıkarmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadın dayanışmasını ve istihdamını destekleyen biri olarak, Türkiye'deki kadın işletmecilerin sayısının artmasını gönülden istiyorum. İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var. Bunları kesinlikle araştırmalarını ve faydalanmalarını isterim. Ben de öyle başladım. Önce kendilerine güvenmelerini ve kadın istihdamına dayalı çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim."

Başlangıçtan çok farklı oldu: Talep gelince işi böyle büyüttü 11

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin doğal gaz şebeke uzunluğu 255 bin kilometreye ulaştıTürkiye'nin doğal gaz şebeke uzunluğu 255 bin kilometreye ulaştı
Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcısına 5 kritik uyarıAltın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcısına 5 kritik uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana çikolata istihdam imalat üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.