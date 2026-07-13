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'Beyaz altın' için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hasadı yapılan ve tarlalarda kurumaya bırakılan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, gece boyunca nöbet tutuyor.

'Beyaz altın' için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar

Avrupa Birliği tarafından tescillenen, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. Gün boyunca tarlalarda çalışan çiftçiler, topraktan çıkarttıkları sarımsakları 15 gün boyunca tarlada kurumaya bırakıyor. Daha sonra tarlalardan toplanan sarımsaklar, sofralara ulaştırılmak üzere satılıyor.

Beyaz altın için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar 1

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde binlerce kişinin geçim kaynağı olan ve üreticisinin "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, aroması, uzun ömrüyle tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Yıl boyunca harcanan büyük emekle yetiştirilen Taşköprü sarımsağı çalınmasın diye çiftçiler sabaha kadar tarlalarda nöbet tutuyor. Kuruması için tarlalarda bırakılan sarımsak başında geceleri sabaha kadar bekleyen çiftçiler, gündüzleri de tarlalarda çalışmaya devam ediyor.

Beyaz altın için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar 2

"EMEK VERİYORUZ, MECBUREN HIRSIZLARA KARŞI BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Çetmi köyünde sarımsak yetiştiriciliği yapan İrfan Ünvar, yıl boyunca emek verdikleri sarımsağı hırsızlardan korumak için nöbet tuttuklarını belirterek, "Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaretli, raf ömrü uzun, dayanıklı ve aroması yüksek bir sarımsaktır. Taşköprü sarımsağımızın raf ömrü uzun, mayıs ayına kadar buzhaneye girmeden dayanabilir. Şubat ayında dikime başladık, daha sonra çapalamasını, gübrelemesini, sulamasını, her şeyini yaptık. Şu anda çıkartma işine başladık. Daha yeni başladı. Bu 15 gün boyunca tarlada kuruyacak. Kadın işçilerimizden Allah razı olsun, geldi, topladılar. Kalitesinin artması için 15 gün boyunca tarlada kalması gerekiyor. Kuruyunca raf ömrü uzayacak. Biz de şimdi hırsızlara karşı nöbet tutuyoruz. Biz buna bir sene boyunca emek veriyoruz, mecburen hırsızlara karşı beklemek zorundayız. O kadar masraf yaptık, uğraştık, bu hale getirdik, malımızın arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Beyaz altın için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar 3

Taşköprü sarımsağının maliyetli bir ürün olduğuna dikkat çeken Ünvar, "İlaçlaması, sulaması, işçiliğinden dolayı maliyetleri çok yüksek. Bunu da karşılamak için fiyatının biraz yüksek olması lazım. Şu anda fiyatlar düşük. Ama kuruduğu zaman tüccarlar gelip yüklü miktarda alacak, biz de fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Beyaz altın için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar 4

"SABAHA KADAR UYUMADAN BEKLİYORUZ"

Çetmi köyünde Taşköprü sarımsağı yetiştiren Necip Garparslan da, "Sarımsaklarımızı söktükten sonra onlara sahip çıkabilmek için mecburen tarlalarımızda nöbet tutuyoruz. Yakın arkadaşlarla birlikte beklerken sohbet ediyoruz, bir şeyler yiyoruz, sabaha kadar uyumadan bekliyoruz. Gündüz de tarlada çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Beyaz altın için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar 5

"GECELERİ TARLADA GEÇİRİYORUZ"

Sarımsak üretici Mustafa Ertekin de 10 Temmuz itibarıyla başlayan hasadın yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydederek, "Gece nöbetteyiz, arkadaşlarla toplanıyoruz. Çay içip yemek yiyip sohbet ediyoruz, bazen mangal yapıyoruz. O şekilde geceleri tarlada geçiriyoruz. Yaklaşık 15 gün kuruma sürecimiz var. Kuruduktan sonra kaldırıyoruz. Ağıllarımızda kümeleyerek temizleme aşamasına geçiriyoruz. Orada iri, ufak, orta boy gibi 6-7 boya ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz altın için sabaha kadar nöbet: Gelip satın alacaklar 6

Taşköprü sarımsağının çok özel bir ürün olduğunu belirten Ertekin, "Küçük çaplı bir pazarımız var. Kuruduktan sonra büyük tüccarlarımız gelip satın alıyorlar. Biz taban fiyatının olmasını ve büyük bir pazar oluşturulmasını istiyoruz. Biz de işimizi daha severek yaparız" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Taşköprü
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