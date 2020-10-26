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Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması! Porsiyonu 750 TL

KOBİ HABERLERİ  | 26.10.2020 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada dondurulmuş salyangoz dolması haline getirilerek Fransa’ya ihraç ediliyor. Yıllık 700 ton salyangozun Fransa’da anlaşmalı şirketler aracılığıyla dünyadaki birçok ülke restoranlarına dağıtıldığını ifade eden fabrika müdürü Yılmaz Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz ve bu yıl için ihracat hedefimiz 2 milyon dolar" dedi.

Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması! Porsiyonu 750 TL

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde 31 yıl önce 4 bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrikada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar tereyağlı veya normal olarak pişirilip, salyangoz dolması olarak hazırlanıyor. Pişirilen salyangoz dolmaları dondurulduktan sonra Fransa'ya ihraç edilirken, ortak şirketler aracılığıyla birçok ülke restoranlarına gönderiliyor. Fabrika müdürü ve su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın, yıllık 700 ton salyangoz ihracatı yaptıklarını ve 2020 yılı için ihracat hedeflerinin 2 milyon dolar olduğunu söyledi. Fabrikada 70 kadın çalıştırarak kadın istihdamına da destek verdiklerini ifade eden Akın, "Bize et ve kabuklar Bandırma'dan geliyor. Gelen bu salyangoz etini özel formüllü sosu ile pişirip, bir gece bekletiyoruz. Daha sonra pişen bu etler tek tek kabuklara yerleştirildikten sonra eksi 25 derecede şoklanıp, büyük paketlere ambalajlama yapılıyor. Etiketlenip, hazırlandıktan sonra ise Fransa'daki müşterimize ihraç ediyoruz. Fransa'daki müşterimiz de diğer ülkelere sevkiyatını yapıyor. Bizden giden bu salyangozlar, Japonya'dan Amerika'ya kadar pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık yaklaşık 700 ton salyangoz satışı gerçekleştiriyoruz" dedi.

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'KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

Dondurulmuş salyangoz dolmasının hazırlanmasından, pazarlama aşamasına kadar zor işlemlerden geçirildiğini anlatan Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz. Kadın personel istihdam ettiğimiz için de kendimizle gurur duyuyoruz. Onların ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı çok memnun oluyoruz. 18 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Ürünün işlenmesinden sevkiyatına, son ürünü müşteriye teslim edene kadar gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.

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‘İÇ PİYASADADAN TALEP YOK’

Bu zamana kadar Türkiye'den bir talep gelmediğini ifade eden Akın, "İç piyasadan şimdiye kadar bir talep gelmedi, geldiği takdirde memnun oluruz. Bize yeni bir pazar açılır. Ama inanıyorum ki bir TIR salyangozu Bilecik'in ortasına yıkayım kimse bakmayacak ve 'şu çöpü şuradan kaldırın' diyeceklerdir. Fakat bizim için ihracat ve döviz girdisi sağlaması bakımından iyi bir iş" dedi.

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AVRUPADAKİ RESTORANLARDA 80 EURO’YA SATILIYOR

Bilecik’ten Fransa’ya ihraç edilen dondurulmuş salyangoz dolmasının sadece Avrupa’daki restoranlarda porsiyonunun 40 ile 80 avro arasında değişen fiyatlarla satıldığı belirtildi.

KAYNAK:DHA

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