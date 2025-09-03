FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar

Aydın'da binlerce ailenin geçim kaynağı olan incir üretiminde çiftçiler en yoğun günlerini yaşıyor. Gecesini gündüzüne katan incir üreticisi hava aydınlıkken hasat işleri ile uğraşırken, gece de incir sergilerinde mahsulün yaşını kurusunu ayıklıyor.

Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar

İncir meyvesinin oldukça nazik ve özen isteyen bir ürün olduğunu belirten çiftçiler, Ağustos ve Eylül aylarında adeta zamanla yarışıyor. Hava şartları olumsuz gittiğinde uyuyacak zaman bile bulmayan incir üreticisi en yoğun günlerini yaşıyor.

Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar 1

HER HAFTA TEK TEK DOLAŞILIYOR

Türkiye'deki incir üretiminin yüzde 56'sını tek başına karşılayan Aydın'ın sahip olduğu yaklaşık 12 milyonun üzerindeki ağaç her hafta tek tek dolaşılıyor. Bir incir ağaçtan depoya ulaşıncaya kadar en az 5-6 kez elden geçiyor. Verilere göre, Aydın'da yıllık yaklaşık 210 bin ton yaş 71 bin ton da kuru incir üretimi gerçekleşiyor. Aynı zamanda Coğrafi İşaret Tescili'ne de sahip olan Aydın İnciri, küresel iklim krizinden dolayı son yıllarda daha çok emek isteyen ürünler arasına girdi.

PEK ÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Aydın'da yaklaşık 16 bin çiftçi geçimini ağırlıklı olarak incir üretiminden sağlıyor. Aydın'ın verimli topraklarında hasat edilen ürünler ise il genelinde bulunan yaklaşık 160 işletme tarafından işlenerek dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'
Enflasyon verileri sonrası Bakan Şimşek'ten açıklamaEnflasyon verileri sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama

Anahtar Kelimeler:
incir Üretici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.