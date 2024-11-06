Bir araba fiyatına rahatlatıyor! Rakamlar dudak uçuklattı... Altın suyu bile var

Bluetooth'la telefona bağlanıp müzik çalan aynalar, otomobil fiyatına jakuzilerin olduğu Seramik, Banyo, Mutfak fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Yenilikçi ürünler kadar fiyatları da dudak uçuklattı.

Show Haber'de yer alan habere göre; Mutfak, Banyo ve Seramik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Banyo ve mutfağa dair her şeyi bulabilmek mümkün.

"ASIL AMACI VÜCUDA MASAJ YAPMASI, RAHATLATMASI"

Mikrofon uzatılan yetkili "Bunun içerisinde su seviye sensörü var, su ısıtması var, radyosu var. Jakuzinin asıl amacı vücuda masaj yapması, rahatlatması. Damarları gevşetiyor, kasları gevşetiyor. Fiyatı 350 bin TL. Bu özel bir jakuzi, 6 kişilik dediğimiz model" diyerek anlattı.

"BİR ARAÇ DEĞERİNDE"

Jakuziyle ilgili konuşan bir başka yetkili de "Opsiyonlarını eklediğiniz zaman fiyatlar artabiliyor. 500 bin TL ile 700 - 800 bin TL bandında. Bir araç değerindedir" şeklinde konuştu.

Yetkili "Biliyorsunuz ki sporcular bu aralar buzun içerisine girip vücutlarını daha diri tutmaya çalışıyorlar. Biz 5 dereceye kadar inen bir jakuzi imal ettik. Bunun şu anki fuar fiyatı yaklaşık bir 800 bin TL civarı." ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan yetkili "Bluetooth'la telefonunuza bağlanıp aynadan müzik alabiliyor. Malzemenin tamamı 304 paslanmaz ve gümüş kaynaktır, kaplaması titanyum kaplama diye geçiyor. Çok ufak bir miktarda altın suyu mevcuttur ürünlerimizin tamamında. Sadece aynanın fiyatı 55 bin TL, takım halinde ise 200 bin TL." dedi.

Fuar 8 Kasım Cuma gününe kadar açık olacak.