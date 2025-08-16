FİNANS

'Bir ev komple 20 bin TL' Yoğunluk olmamasından şikayetçiler 'Satmaya mal bulamıyorduk'

Şehir dışında okuyup eve çıkacak öğrenciler için eşya bulmak önemli bir konu. Özellikle son dönemde spotçulardan temin edilen ikinci el eşyalarla bir öğrenci evinin ne kadar hazırlandığı merak ediliyor. Spotçular, ikinci el eşyalar için fiyat verirken yoğunluk olmadığına dikkat çekti. Eskiden satacak mal bulamadıklarını, o kadar kalabalık olduğunu belirten esnaf şimdi ise öğrencilerin eskisi kadar alışveriş yapmadığını aktardı.

Hande Dağ

Milyonlarca öğrencinin tüm yıl bin emekle hazırlandığı üniversite sınavında tercihler tamamlandı. Şimdi şehir dışında okuyup eve çıkacak öğrencileri eşya telaşı sardı. Peki, bir öğrenci evi ikinci el eşyalarla ne kadara hazır oluyor? İşte detaylar...

Show Haber'de yer alan habere göre; üniversite adayları için tercih dönemi sonlanırken eve çıkacak öğrencileri de eşya telaşı sardı. Şehir dışı tercih yapan ve yurtta kalmayacak öğrenciler için ev eşyası maratonu başlayacak. Peki, bir öğrenci evi ikinci el eşyalarla ne kadara düzülüyor?

"BURADA 20-25'E EVİ KOMPLE DÖŞEYİP GİDİYOR"

Bir esnaf "Burada 20'ye 25'e evi komple döşeyip gidiyor" dedi. Örneğin bir evin olmazsa olmazı olan çamaşır makinelerinin fiyatı Ulus'taki bir spotçuda 5 bin TL'den başlıyor ve özelliklerine göre de 10 bin TL'ye kadar çıkıyor. Esnaf "Baza yatağı 2 - 2,5'a veriyoruz. Koltukları 5 - 6'ya" ifadelerini kullandı. Mutfak denince ilk akla gelen beyaz eşya şüphesiz buzdolabı olurken buzdolapları da 7 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Kıyafet dolaplarında da fiyatlar boyutlara göre değişiyor. Örneğin bir dolabın fiyatı 7. bin lirayken bir diğerinin fiyatı ise sadece 2 bin lira. İki tekli koltuk ve iki kanepeden oluşan bir oturma grubunun fiyatı ise 7 bin lira.

"YOĞUNLUK YOK, 2-3 AYDIR YATIYORUZ"

Bir esnaf "Öğrenciler zaman zaman geliyor" derken bir başka esnaf da "İkinci ellerle alakalı rahat alımlar oluyordu. Yani mutlu olabiliyordu öğrenci buraya gelince" ifadelerini kullandı. Bir başka esnaf da "Yoğunluk yok, kimse yok şimdi. Valla 2-3 aydır yatıyoruz" dedi.

"SATMAYA MAL BULAMIYORDUK, O KADAR KALABALIKTI"

Spotçulara göre öğrenciler eskisi kadar alışveriş yapmıyor. Bunun pek çok farklı nedeni var. Bir spotçu "Satmaya mal bulamıyorduk. O kadar kalabalıktı yani. Şimdi internet çıkınca millet oradan alışverişe birbirlerine devrediyorlar" şeklinde konuşurken bir başkası da "Yüksek fiyatlardan dolayı kimse ev tutmuyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Esnaf öğrenci İkinci el eşya spot
