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  4. Bir gün bile çalışsa 1200 TL ödeniyor! O paraya rağmen sadece 5 kişi bulabildi

Bir gün bile çalışsa 1200 TL ödeniyor! O paraya rağmen sadece 5 kişi bulabildi

11.09.2024 09:15
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1200 lira yevmiye vermesine rağmen çalıştıracak işçi bulamayan fındık üreticisi, 13 dönümlük bahçede fındıklarını 5 kişilik akraba ekibiyle topluyor.

Bir gün bile çalışsa 1200 TL ödeniyor! O paraya rağmen sadece 5 kişi bulabildi

Ağustos ayıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı. Fındık toplamadan önce yapılan bahçe temizliği hem verimi artırıyor hem de toplama işlemini kolaylaştırıyor. Fındık tarlalarında ise mevsimlik tarım işçileri çalışarak bu işlemi hızlandırıyor. Yevmiyelerin yaklaşık 760 lira olarak belirlenmesiyle bazı bahçelerde insanlar çalıştıracak işçi bulamıyor.

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GÜNLÜĞÜ 1200 LİRAYI BULDU

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde 13 dönüm fındık bahçesi bulunan Meryem Kazın, yaklaşık bin 200 lira yevmiye vermelerine rağmen çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtti. 5 kişilik akraba ekibiyle fındıkları topladıklarını aktaran Kazın, "13 dönümlük alanımız var, yevmiyeci bulmakta zorlandığımız için eş, dost ve akrabalarla fındıklarımızı topluyoruz. Yevmiyelerde bin liradan bin 200 liraya kadar çıktı ama buna rağmen işçi bulamıyoruz" dedi.

Aliye İrme ise, "Yevmiyeler de bin liranın üzerine çıktı ama bu sene fazla insan yok. Netice olarak eş, dost olarak topluyoruz bir şekilde. Fındık bu sene var ama randıman fazla yok" diye konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım
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