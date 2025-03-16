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Bir il yüzde 70 indirime akın etti! 'Satışlar çok iyi, beklenenin üstüne çıktık'

16.03.2025 13:45
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Diyarbakır’da 70’e varan indirimlerle düzenlenen alışveriş festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayakkabı işletmecisi Melisa Katıldı ve Nur Gören de, satışların çok iyi olduğunu, beklenenin üstüne çıktıklarını söyledi. Vatandaşlardan Habip Tuncer ise, fuarı çok beğendiği söyleyerek, fiyatların çok iyi, çok uygun bulduğunu anlattı.

Bir il yüzde 70 indirime akın etti! 'Satışlar çok iyi, beklenenin üstüne çıktık'

Festivalde kıyafet, takı, ayakkabı başta olmak üzere birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Festival, moda tutkunlarının ve alışveriş severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Renkli stantlar ve indirimli ürünlerle dolu festival alanı, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. 11-16 Mart tarihleri arasında devam edecek olan festival, her gün saat 11.00 ile 24.00 arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktası haline geldi.

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"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK ŞEHRİNDEN FİRMA VAR"

Festivalin Genel Koordinatörü Rabia Baygar, festivalin Türkiye’nin birçok şehrinden firmanın katıldığını söyledi. Baygar, "Firmalarımız yüzde 70’e varan dev indirimleri ile şu anda Diyarbakır’da" ifadelerini kullandı.

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Esnaf Mustafa Ayhan, Ankara’dan üçüncü kez geldiklerini dile getirerek, "Birçok mağazanın, birçok firmanın olduğu bir festival. Diyarbakır halkı bize alıştı. Hatta soruyorlar bir dahaki festivalimiz ne zaman diye. Diyarbakır’ı sevdik, Diyarbakır halkı gerçekten misafirperver ve bizleri de bu noktada çok iyi ağırladılar, kendilerinden memnunuz" dedi.

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Ayhan "Daha önceki durağımız Gaziantep’ti buradan da Konya’ya gideceğiz. Diyarbakır’da sevdik teşekkür ediyoruz Diyarbakır halkına" diye konuştu.

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"SATIŞLAR ÇOK İYİ, BEKLENENİN ÜSTÜNE ÇIKTIK"

Ayakkabı işletmecisi Melisa Katıldı ve Nur Gören de, satışların çok iyi olduğunu, beklenenin üstüne çıktıklarını, Diyarbakır’dan ve Diyarbakır halkından çok memnun olduklarını söylediler.

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Vatandaşlardan Habip Tuncer ise, fuarı çok beğendiği söyleyerek, fiyatların çok iyi, çok uygun bulduğunu kaydetti. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır indirim alışveriş festival
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