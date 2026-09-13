Bir kararla köye dönüp kurdu: Ne kadar üretirse üretsin talebe yetişemiyor

İstanbul'da inşaat malzemeleri üzerine esnaflık yapan 50 yaşındaki, 5 çocuk babası Suat Bayramoğlu, koronavirüs pandemisi döneminde işlerinin durgunlaşmasından dolayı memleketine dönmeye karar verdi. 2020 yılında ailesiyle birlikte Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Doğuörcünler köyüne yerleşen Bayramoğlu, burada kaz yetiştiriciliğine başladı. 130 kaz ile üretime başlayan Bayramoğlu, üretimini yaklaşık 5,5 yılda 600 damızlık kaz seviyesine çıkardı. Bayramoğlu'nun özenle yetiştirdiği kazlar, Türkiye'nin en önemli kaz üretim merkezlerinden olan Kars başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden büyük talep görüyor.

"KAZ İŞİNE BAŞLAMAYA KARAR VERDİK"

İstanbul'da doğup büyüdüğünü söyleyen Suat Bayramoğlu, yıllarca farklı işler yaparak geçimini sağladığını belirterek, "Pandemi döneminde işlerimiz iyi gitmedi. Ondan dolayı buraya geldik. Burası rahat, özgürlük var. Bizim ata toprağımız burada. Evimiz vardı, arazilerimiz vardı. 'Orayı bırakalım, buraya gelelim' dedik. Burada da herkes hayvancılık yapıyor, 'biz ne yapabiliriz' diye araştırdık. Kaz işine başlamaya karar verdik. Beş buçuk senedir yapıyoruz. Bereketli bir iş, güzel bir iş. Büyük gri kaz ırkı yetiştiriyoruz. Kars kazı dedikleri büyük gri ırkı kazlar. Memnunuz, 600 tane damızlığımız var. Kuluçka makinemiz var, bin 200 tane yumurta alabiliyor. Ortalama bin tane civciv çıkıyor. İstediğimiz kadar çoğaltabiliyoruz, çoğalttıklarımızı satıyoruz, civcivlerimizi satıyoruz, döllenmiş yumurta satıyoruz. Türkiye'nin her yerine satıyoruz" dedi.

"NE KADAR ÜRETİRSEK ÜRETELİM TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden yoğun talep aldıklarını ifade eden Bayramoğlu, "Sosyal medyada bir sayfamız var, 45 bin takipçimiz var. Ne kadar üretirsek üretelim taleplere yetişemiyoruz. Farklı illerde bir sürü çiftlik kurulmasına yardımcı olduk. Bu çiftliklerde insanlar yetiştirdiler, onların yumurtalarını sattık, civcivlerini sattık. Irk farklı olmadığı sürece büyük gri ırkının civcivlerini, yumurtalarını satmalarına da yardımcı olduk. Kendimiz de satıyoruz. Bu 45 bin müşterimizin içerisinde yaklaşık yüzde 20'si yurt dışında yaşıyor. Azerbaycan, Irak, Afrika ülkelerinden insanlar var. Çok büyük talep var ama tabii Türkiye'den cevap veremiyoruz" diye konuştu.

Kaz yetiştiriciliğinin kolay olması nedeniyle bu işe yöneldiklerini belirten Bayramoğlu, "Yetiştirmesi kolay. Benim 10 yaşındaki kızım 600 tane damızlığı idare edebiliyor. Günlük 20 dakika çalışmakla yürüyebilen bir iş" şeklinde konuştu.

"EN VERİMLİ IRKIN BU OLDUĞUNA KARAR VERDİK"

Büyük gri ırkını tercih etmek için uzun süre araştırma yaptığını anlatan Bayramoğlu, "En verimli ırkın bu olduğuna karar verdik. 10,5 kiloya kadar çıkabilen orijinal, asil bir ırk bu. İsterseniz et veriyor, isterseniz döllü yumurta veriyor. Hem yumurtacı hem etçi. Ondan dolayı bunu tercih ettik. 130 tane civciv ile başladık. Şimdi istediğimiz kadar yapabiliyoruz. Zaten yumurtası da bizde, anaçları da bizde. İstediğimiz kadar üretebiliyoruz. Kazlarımıza arpa, buğday, yulaf, mısır ne verirsek yiyorlar. Yem ayırmazlar, hepsini yerler. Sadece yumurta döneminde yumurta yemi veriyoruz. Zaten bu dönemde de gıdasının yüzde 50'sini dışarıdan meradan alıyoruz, meraya yayıyoruz. Merada kendileri besleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Üretimde amaçlarının çok sayıda kaz yetiştirmek olmadığını söyleyen Bayramoğlu, "3 bin tane kaz bile yetiştirmek bizim için çok kolay. Kuluçka makinemizi doldurup civcivlerimizi çıkartırız ama sağlıklı, verimli olabilmeleri için bin tane civarı kaz en sağlıklısı" dedi.

Bayramoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bayramoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Elif Sare Bayramoğlu ise kazlarla ilgilenmekten mutlu olduğunu belirterek, "Ben 5 yaşından beri buradayım. Zamanım çok iyi geçiyor. Kazları güdüyorum, babama yardımcı oluyorum. Kazlara yem veriyorum, sonra oyun oynuyoruz. Zamanım eğlenceli geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır