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Bir makine aldı, satışları 2 kat arttı! Üstüne yazı da astı: Bedava...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 11:19
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zeytin hasadıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan yeşil zeytin satışa çıktı. Yeni mahsul zeytin 60-70 TL'den satışa sunuldu. Esnaf Ali Baltalı, müşterilerin talebine göre kırma veya çizme olarak hazırladığını söylerken yeni aldığı makine ile satışlarını iki kat artırdığını anlattı.

Bir makine aldı, satışları 2 kat arttı! Üstüne yazı da astı: Bedava...

Bandırma'da evleri ve işletmelerde sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kırma zeytin mesaisi başladı. 1985 yılından beri Bandırma'da esnaflık yapan Ali Baltalı, bu sezon zeytin satışıyla ilgili önemli bir yenilik sundu. Kendi işletmesinde satışa sunduğu yeşil zeytinleri, müşterilerin talebine göre kırma veya çizme olarak hazırlıyor, böylece vatandaşları zahmetten kurtarıyor. Özellikle yeni aldığı makine ile satışlarını iki kat artıran Baltalı, zeytin işlemede hız ve kolaylık sağlıyor.

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"KİLOSU 60-70 TL ARASINDA"

Baltalı, "Bu yıl zeytin hasadında olumlu bir tablo var. Geçen yıl yaşanan kuraklık, Güney Marmara Bölgesi'nde kalite ve rekolte kaybına yol açarken, bu sezon hava şartlarının zeytin ağaçlarının çiçeklenme dönemine uygun gitmesi çiftçiyi umutlandırdı. Rekolte artışıyla birlikte bahçelerden toplanan yeşil zeytinler, işletmelerde kırma ve çizme işlemlerine tabi tutuluyor. Şu an yeşil zeytinin kilosu 60-70 TL arasında değişiyor" dedi.

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"BU YIL ZEYTİN ÇOK VERİMLİ"

Ali Baltalı, satışa sunduğu zeytinlerin Güney Marmara ve Ege Bölgesi'nden özenle seçildiğini belirterek, "1985'ten beri bu işi yapıyorum. Bu yıl zeytin çok verimli. Geçen yıl kuraklık yüzünden kalite düşmüştü ama bu sene durum farklı. Zeytinin kilosunu 60-70 TL'den veriyoruz, bu fiyat tarladan toplasan zarara gidecek kadar uygun. Ayrıca, bizden zeytin alan müşterilerimizin zeytinlerini ücretsiz olarak kırma ve çizme işlemiyle hazırlıyoruz" diye konuştu.

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İlk mahsullerini Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirdiğini belirten Baltalı, ilerleyen zamanlarda Güney Marmara'dan da zeytin satışına başlayacaklarını ekledi.

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Yeşil zeytinin lezzetini artırmanın püf noktasını da paylaşan Baltalı, "Kırma ve çizme işlemi yapılan zeytinler, 10 gün içinde doğal olarak olgunlaşır. Bu süreçte bidonlardaki suyu 2-3 kez değiştirmek, üzerine limon tuzu, tuz ve limon eklemek, zeytine hafif acımsı ve lezzetli bir tat kazandırır" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zeytin Balıkesir Bandırma satış
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